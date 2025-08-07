exclusión masiva; exigen generar $20 mil: UNTA
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 4
La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) reconoció los avances del programa piloto para garantizar la seguridad social a repartidores y conductores; sin embargo, advirtió sobre el riesgo de una
exclusión masiva de personas que se emplean mediante plataformas digitales.
La organización señaló que, si bien más de un millón de trabajadores de aplicaciones digitales han sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el segundo mes de la puesta en marcha del plan –que entró en vigor el primero de julio–, sólo permanecerán dados de alta aquellos que superen el umbral de ingreso neto mensual establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El ingreso neto mensual se calcula con base en el ingreso total del trabajador, menos el porcentaje de exclusión, el cual representa el costo de las herramientas de trabajo.
Según los lineamientos de la STPS, quienes trabajan en automóvil deberán generar al menos 20 mil 910 pesos mensuales; en motocicleta, 16 mil 728 pesos, y quienes lo hacen a pie o en bicicleta, un mínimo de 9 mil 840 pesos mensuales para poder acceder a la seguridad social.
Sergio Guerrero, dirigente de la UNTA, destacó que, aunque el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que, para ser considerado trabajador de plataforma, se debe percibir un ingreso neto mensual equivalente al menos a un salario mínimo mensual en la Ciudad de México (8 mil 364 pesos), con los porcentajes de exclusión actuales se requiere
casi el triple.
El colectivo hizo un llamado a la STPS para revisar y eliminar
estos mecanismos de exclusión, con el fin de que toda persona que labore a través de una plataforma digital tenga
acceso efectivo al IMSS,
sin condicionar este derecho al ingreso percibido.
De acuerdo con las disposiciones generales, se definieron tres categorías de trabajadores, con porcentajes de exclusión que se descontarán de sus ingresos brutos mensuales para determinar su percepción neta. Estos porcentajes variarán en dos fases.
Durante los primeros tres meses de entrada en vigor del plan piloto (julio a septiembre), se aplicarán porcentajes de exclusión elevados como parte de una fase de transición: 60 para conductores de automóvil, 50 para motociclistas y 15 para trabajadores no motorizados.
De octubre a diciembre, los porcentajes de exclusión serán de 36, 30 y 12, respectivamente.