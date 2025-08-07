Jared Laureles y Jessica Xantomila

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) reconoció los avances del programa piloto para garantizar la seguridad social a repartidores y conductores; sin embargo, advirtió sobre el riesgo de una exclusión masiva de personas que se emplean mediante plataformas digitales.

La organización señaló que, si bien más de un millón de trabajadores de aplicaciones digitales han sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el segundo mes de la puesta en marcha del plan –que entró en vigor el primero de julio–, sólo permanecerán dados de alta aquellos que superen el umbral de ingreso neto mensual establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El ingreso neto mensual se calcula con base en el ingreso total del trabajador, menos el porcentaje de exclusión, el cual representa el costo de las herramientas de trabajo.

Según los lineamientos de la STPS, quienes trabajan en automóvil deberán generar al menos 20 mil 910 pesos mensuales; en motocicleta, 16 mil 728 pesos, y quienes lo hacen a pie o en bicicleta, un mínimo de 9 mil 840 pesos mensuales para poder acceder a la seguridad social.