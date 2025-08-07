▲ La presidenta Claudia Sheinbaum escucha la exposición del titular del IMSS, Zoé Robledo. Esta es una nueva etapa de la Cuarta Transformación, subrayó la mandataria. Foto Presidencia

Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 4

En un hecho que calificó de histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó ayer que más de un millón 291 mil trabajadores de plataformas digitales ya están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de la reforma laboral que reconoce por primera vez sus derechos y garantiza su acceso a la seguridad social.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que esto representa una nueva etapa en la Cuarta Transformación, enfocada en el bienestar del pueblo y la consolidación de un país con más justicia y menos desigualdad. “Antes eran considerados ‘socios’ sin derechos; hoy, gracias a esta reforma, tienen acceso a pensiones, atención médica, guarderías y vivienda, como cualquier otro trabajador formal”, señaló.

Sheinbaum agregó que este avance responde a una deuda histórica con quienes laboran en condiciones precarias y representa un ejemplo para el mundo.

El programa comenzó el primero de julio como una prueba piloto obligatoria de seis meses, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en diciembre de 2024 y publicada en junio de este año. A través de esta medida, las plataformas deben registrar mensualmente a sus trabajadores y garantizar su cobertura en caso de accidentes, incluso si no alcanzan un salario mínimo mensual.