▲ Pertierra es reconocido por su trabajo como perseguidor del anticastrista y terrorista Posada Carriles, a quien intentó llevar ante la justicia cubana. También, por su intervención en el famoso caso del niño Elián González. Foto cortesía del entrevistado

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 23

Nueva York y Washington. José Pertierra es abogado de inmigración en Washington, fue perseguidor de Posada Carriles como parte del esfuerzo legal multinacional para llevarlo ante la justicia por terrorismo contra Cuba –de lo cual se escapó con la protección de Estados Unidos–, fue abogado de Elián González y su padre en el famoso caso del niño cubano, entre otros, y es un analista y comentarista sobre la relación bilateral y las relaciones interamericanas durante décadas. Platicó con La Jornada sobre la coyuntura de la relación de Washington con La Habana.

La Jornada: –¿Hay algo nuevo en la relación bilateral con Cuba con la llegada hace seis meses del gobierno de Donald Trump? –se le pregunta.

–Es una continuación de Trump en su primer periodo, de [Joe] Biden y ahora de Trump dos. Y realmente es una continuación de la política de Estados Unidos hacia Cuba, con la posible excepción del último año de la presidencia de (Barack) Obama y la presidencia de Carter. Pero ha habido, desde el triunfo de la revolución hasta ahora, una política cuya premisa es asfixiar al pueblo cubano para que se rebele contra el gobierno. Y no funciona. Asfixian y lo que logran es, uno, encabronar a una pila de gente y tirarse contra Estados Unidos aún más, y otros, salir huyendo de Cuba y venir a Estados Unidos en balsas o a pie, con visas, como sea. Pero es la misma política. No ha cambiado.

–Algunos temían que con la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca habría medidas más extremas.

–Hay más retórica, más fuerte. Pero la política es la misma. Biden siguió una política de Trump y no de Obama. Rodeado de todos estos ayudantes que eran realmente los que estaban gobernando la política exterior de Estados Unidos con un presidente que no estaba muy bien de la cabeza ya. Y siguieron la política de Trump. Es asfixiar. Es como el famoso memo que escribieron en 1960, un asistente del secretario de Estado, Lester Mallory, que te dio el eje de bloqueo: ¿Por qué el bloqueo? Asfixiar económicamente al pueblo cubano para que se rebelen contra el gobierno. Esa es la misma política desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo que peor que pueden hacer que no hayan hecho ya? Bueno, le pusieron una sanción a Díaz-Canel, que no puede venir a Disneylandia.

–Pero por ejemplo, se han reducido los vuelos de Estados Unidos a Cuba.

–Sí, pero eso es por razones económicas, no porque los prohibieran. Estaban durante Biden. Que el turista estadunidense, el cubano-estadunidense, no puede hospedarse en casi ningún hotel por las medidas de Washington. Entonces, se tienen que quedar en casa, en familia o en un Airbnb. Y la gente, un cubano estadunidense que quiere ir a Cuba, ¿qué quiere hacer? Hospedarse en un hotel en Varadero o en La Habana con piscina. Invitar a la familia para que vengan a disfrutar el hotel, comer en el hotel y disfrutar de la piscina. No quiere quedarse en una casa en La Habana Vieja y en apagones y no tiene sentido ese turismo. Entonces la gente no va.

–Pero con las deportaciones de inmigrantes cubanos –y venezolanos– en Florida, están amenazando a las bases que votaron por Trump y su gobierno, ¿no?