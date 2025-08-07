Jueves 7 de agosto de 2025, p. 22
Port Sudán. La fuerza aérea de Sudán destruyó un avión de Emiratos Árabes Unidos que transportaba mercenarios colombianos, en un aeropuerto de Darfur del Sur controlado por paramilitares. El ataque causó la muerte de al menos 40 personas, informaron medios locales al cierre de esta edición. El aparato
fue bombardeado y completamente destruido, declaró una fuente militar bajo condición de anonimato. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a su embajadora en Egipto gestionar la repatriación de los cuerpos y llamó terminar con
la trata de hombres convertidos en mercancías para matar.