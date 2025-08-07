Mundo
Guerra en Gaza, como lo ocurrido en Hiroshima: Diaz-Canel
Foto
▲ El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el bombardeo atómico sobre Hiroshima fue un crimen horrendo como el que comete hoy Israel en Gaza, al cumplirse 80 años del ataque nuclear contra Japón. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre la creciente amenaza que representan las armas nucleares, pero evitó mencionar a Estados Unidos como responsable del ataque. En la imagen, conmemoración de las víctimas del bombardeo en Hiroshima.Foto Xinhua
Periódico La Jornada
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 22
