▲ El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el bombardeo atómico sobre Hiroshima fue un crimen horrendo como el que comete hoy Israel en Gaza , al cumplirse 80 años del ataque nuclear contra Japón. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre la creciente amenaza que representan las armas nucleares, pero evitó mencionar a Estados Unidos como responsable del ataque. En la imagen, conmemoración de las víctimas del bombardeo en Hiroshima. Foto Xinhua