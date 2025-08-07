Jueves 7 de agosto de 2025, p. 22
Buenos Aires. Una nueva y brutal represión contra la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles, acompañados por trabajadores de la salud, docentes universitarios y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros, dejó 25 detenidos y decenas de lesionados, entre ellos reporteros gráficos, en una imagen que unida a la del pasado martes contra los discapacitados y sus familiares evidenció la extrema violencia que aplica contra los sectores más vulnerables el gobierno del ultraderechista Javier Milei.
En este contexto, el mandatario no pudo impedir que la oposición lograra una media sanción en favor de la Ley de Financiamiento Universitario, que vetó el año pasado. Junto con el bloque de la Unión por la Patria, otros sectores lograron imponerse con 158 votos a favor, 75 en contra y dos abstenciones. Ahora deberá pasar al Senado. Y nuevamente los estudiantes, docentes y trabajadores se proponen ganar las calles para demandar que no se cumpla el proyecto de cerrar universidades en el país.
Las fuerzas de seguridad vallaron el Congreso impidiendo avanzar en las calles cercanas a los manifestantes pacíficos, comenzando la represión que se dirigió contra los fotógrafos uno de los cuales –Rodrigo Abd, argentino que trabaja en la agencia Ap y recibió el premio Pulitzer en 2013– fue arrojado violentamente al piso por un chorro de agua de alta presión dirigido a su cabeza, afectándole el oído. Periodistas y fotógrafos alejaron del lugar a un manifestante derribado por el agua del hidrante, pero terminaron gaseados.
Hace días, Milei dijo a sus seguidores que siente
que no se odia lo suficiente a los periodistas, a quienes considera sus enemigos, en otro de sus violentos ataques a la prensa, lo cual ya fue denunciado por varios medios de comunicación y en breve se hará ante la justicia.
Anoche comenzó la marcha de las antorchas que realizan los trabajadores y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), después de iniciar un paro de 48 horas en rechazo a la reducción del salario, las amenazas de cierre del gobierno y la pérdida de más de mil 600 científicos que no pudieron subsistir o realizar investigaciones ya avanzadas.
El secretario general adjunto de la ATE, Gonzalo Sanz Cerbino, señaló que los trabajadores están
muy orgullosos por el gran reconocimiento popular al Conicet, al que pertenecen los biólogos que lograron mostrar al público sus exploraciones en aguas profundas del Atlántico frente a las costas de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Esto permitió por primera vez en la historia tomar fotografías de las más variadas y desconocidas especies marinas.
La primera edición del video concentró la atención del público, superando al seguimiento de los televidentes de lo que iba a ser la
gran nota del día: una larga entrevista a Milei. Nota completa en http://bit.ly/4fz6C3W.