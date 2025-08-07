Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 22

Buenos Aires. Una nueva y brutal represión contra la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles, acompañados por trabajadores de la salud, docentes universitarios y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros, dejó 25 detenidos y decenas de lesionados, entre ellos reporteros gráficos, en una imagen que unida a la del pasado martes contra los discapacitados y sus familiares evidenció la extrema violencia que aplica contra los sectores más vulnerables el gobierno del ultraderechista Javier Milei.

En este contexto, el mandatario no pudo impedir que la oposición lograra una media sanción en favor de la Ley de Financiamiento Universitario, que vetó el año pasado. Junto con el bloque de la Unión por la Patria, otros sectores lograron imponerse con 158 votos a favor, 75 en contra y dos abstenciones. Ahora deberá pasar al Senado. Y nuevamente los estudiantes, docentes y trabajadores se proponen ganar las calles para demandar que no se cumpla el proyecto de cerrar universidades en el país.

Las fuerzas de seguridad vallaron el Congreso impidiendo avanzar en las calles cercanas a los manifestantes pacíficos, comenzando la represión que se dirigió contra los fotógrafos uno de los cuales –Rodrigo Abd, argentino que trabaja en la agencia Ap y recibió el premio Pulitzer en 2013– fue arrojado violentamente al piso por un chorro de agua de alta presión dirigido a su cabeza, afectándole el oído. Periodistas y fotógrafos alejaron del lugar a un manifestante derribado por el agua del hidrante, pero terminaron gaseados.