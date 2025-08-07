Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 22

Moscú. Durante casi tres horas, Steve Witkoff, emisario especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de convencer por enésima vez este miércoles al titular del Kremlin, Vladimir Putin, de aceptar declarar un alto el fuego inmediato en su conflicto con Ucrania, pero el resultado de ese intento de última hora no se sabrá hasta que regrese el mensajero a Washington y el inquilino de la Casa Blanca tome una decisión definitiva a la luz del informe confidencial que reciba.

La visita relámpago de Witkoff, quien llegó a primera hora de ayer y abandonó Moscú alrededor de las 16 horas en un jet privado Gulfstream, tuvo lugar dos días antes de que expire el ultimato del republicano para hacer efectiva su amenaza de aplicar severas sanciones directas y aranceles secundarios a los países que comercien con Rusia, y no sólo a los que compren su petróleo y gas, si el Kremlin opta por seguir los combates y los bombardeos con misiles y drones de ciudades ucranias.

Una reunión útil y constructiva sobre el conflicto (bélico) en Ucrania y las perspectivas del eventual impulso de la cooperación estratégica de Rusia y Estados Unidos , resumió a la prensa el encuentro del mandatario ruso y el emisario estadunidense Yuri Ushakov, asesor de Putin para política exterior y seguridad, que desempeña funciones más propias de un secretario de seguridad nacional.

De nuestra parte, respecto a la cuestión ucrania transmitimos ciertas señales. En correspondencia, recibimos señales de parte del presidente Trump , dijo a los reporteros en los pasillos del Kremlin.

Ahora, la situación es ésta: nuestro presidente tiene la información completa, es decir, nuestras señales y las del presidente Trump, quien todavía no ha sido informado de los resultados de este encuentro. Por eso, me abstengo de hacer comentarios más detallados , justificó Ushakov.

Veremos luego de que Witkoff informe a Trump de su reunión de este miércoles. Después, por supuesto, podremos completar los comentarios que acabo de hacer con algo más sustantivo , se despidió de los periodistas quien antes de su reubicación en el organigrama del Kremlin fue durante 10 años, hasta 2008, embajador de Rusia en Estados Unidos.