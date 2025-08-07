De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 21

La Biblioteca del Congreso eliminó por accidente la disposición que garantiza el derecho de las personas a impugnar su detención y exige que el gobierno justifique su arresto, una de las partes del texto que el presidente Donald Trump ha calificado como su menos favorita , informó el medio Rolling Stone.