por accidente
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 21
La Biblioteca del Congreso eliminó
por accidente la disposición que garantiza el derecho de las personas a impugnar su detención y exige que el gobierno justifique su arresto, una de las partes del texto que el presidente Donald Trump ha calificado como su
menos favorita, informó el medio Rolling Stone.
A principios de mes le preguntaron a Trump sobre el debido proceso y si, como presidente, tiene la obligación de respetar la Constitución, a lo que respondió
no lo sé. Además, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha planteado públicamente la idea de suspender el habeas corpus para ayudar a los esfuerzos del magnate para arrestar y deportar indocumentados.