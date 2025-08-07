Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 21

Washington. En la más reciente cruzada contra los migrantes, el gobierno del presidente Donald Trump decidió reabrir casos de deportación, incluso de personas que ya murieron, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a revivir miles de casos de deportación que habían sido cerrados administrativamente, informó ayer el diario Los Angeles Times.

Los abogados de migración señalaron que la reactivación de estos procesos representa una carga adicional para los tribunales, debido a que en muchos casos las personas afectadas ya regularizaron su estatus migratorio o sus representantes legales originales han fallecido. Uno de los casos recientes es el de un ciudadano salvadoreño con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), cuyo proceso fue cerrado en 2006 y que ahora fue reactivado por la autoridad.