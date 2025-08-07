Jim cason y David Brooks

corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 21

Washington y Nueva York. Cincuenta legisladores estatales demócratas de Texas enfrentaron más amenazas de su gobernador y hasta amagos de violencia por extremistas de derecha por tomar medidas para obstaculizar la exigencia del presidente Donald Trump de manipular las leyes electorales de su estado para intentar mantener el control de Washington, batalla que ha devenido disputa política nacional.

Esta batalla política fue detonada cuando Trump solicitó que los republicanos de Texas redibujaran el mapa de los distritos electorales del estado de manera que aumentaría las curules en el Congreso federal, bajo control republicano, a cinco más. En Estados Unidos, el dibujo de distritos electorales por el partido en control de cada estado es todo un arte que históricamente fue usado para negar representación efectiva a minorías, sobre todo afroestadunidenses, y los pobres. Como resultado del movimiento pro derechos civiles de los 60, el Congreso federal aprobó una legislación para limitar esta manipulación y asegurar los derechos al voto en todo el país. En 2013, partes claves de esta ley fueron anuladas.

El consenso entre analistas es que es muy probable que el Partido Republicano de Trump pierda su mayoría en el Congreso federal en los comicios intermedios de 2026; por ello busca alterar el mapa electoral.

Trump intenta robarse estas cinco curules en Texas, ya que sin ellas, él perderá la mayoría en la Camara de Representantes , explicó el ex diputado texano y ex candidato a gobernador demócrata Beto O’Rourke. Hasta ayer los esfuerzos del gobernador republicano Greg Abbott y los legisladores estatales para aprobar los nuevos mapas electorales han sido frustrados porque no pueden proceder sin quorum, un número mínimo de legisladores presentes en el Congreso estatal, resultado de que unos 50 legisladores demócratas abandonaron el estado justo para frenar el procedimiento.

O’Rourke declaró a CNN que si los legisladores estatales demócratas mantienen su disciplina, no sólo estarán protegiendo los derechos de votantes texanos, sino a toda la nación. Creo que lo que están logrando es la forma más alta de servicio público. Intentan frenar la consolidación del poder autoritario en Estados Unidos.

Pero Trump y Abbott intensifican su ofensiva. Los republicanos texanos han ordenado el arresto de los demócratas ausentes. Ayer el gobernador amenazó con declarar vacantes las curules ocupadas por los demócratas, si no se presentan antes del fin de semana. Analistas señalan que esas medidas podrían no ser legales ni podrán ser concretadas en tiempo para aprobar los nuevos mapas.

No todas las amenazas eran legales . El hotel en Illinois donde varios demócratas texanos se están escondiendo de su legislatura fue evacuado por amenaza de bomba.

La acción de estos legisladores demócratas ha nutrido el movimiento contra Trump. Mientras los líderes demócratas, incluyendo a los dos de la minoría en la cámara baja y el Senado en Washington, han sido en gran medida inefectivos y cada vez más criticados por su titubeante actuación frente a Trump, los gobernadores demócratas de tres estados han declarado que si Texas procede con su intento de aumentar el número de curules controlados por republicanos en el Congreso nacional, responderán con medidas parecidas para alterar los mapas electorales para aumentar las curules federales para demócratas en sus estados.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, recién declaró que si Texas procede con su plan, impulsará acción en el Congreso local para redibujar el mapa electoral con el mayor número de diputados federales del país. Su contraparte en Illinois, JB Pritzker, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, dicen querer algo parecido.

Jaque a políticos

Estas respuestas han provocado que republicanos ahora expresen su preocupación de que las consecuencias de la maniobra en Texas podrían poner en jaque sus futuros políticos. Legisladores republicanos federales ahora están advirtiendo que promoverán leyes para prohibir redibujar los distritos electorales fuera del proceso formal de cada 10 años.