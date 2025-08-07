Plataforma de Microsoft es usada en espionaje
Murieron 20 palestinos al volcar un camión con ayuda humanitaria
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 20
El Cairo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una feroz resistencia, incluso del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, a su propuesta de ampliar su devastadora ofensiva y apoderarse de las partes restantes de la franja de Gaza.
Zamir advirtió que la iniciativa podría arrinconar a sus fuerzas en un conflicto prolongado, atraparlos en un territorio del cual se retiraron hace dos décadas y poner en peligro las vidas de los rehenes en poder de Hamas.
Después, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que Zamir tiene derecho a
expresar su posición, y resaltó que las fuerzas armadas tendrán que seguir cualquier decisión del gobierno.
El ejército las ejecutará con determinación y profesionalismo (...) hasta que se alcancen los objetivos de la guerra, subrayó.
El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, aseguró que la ofensiva en Gaza costó hasta ahora a Israel el equivalente a 87 mil 500 millones de dólares. “No es dinero para ayuda humanitaria; es para ganar la guerra (…). Si hubiéramos controlado la ayuda humanitaria a Gaza, habríamos ganado la guerra hace tiempo”, declaró Smotrich y prometió hacer
todo lo posible para continuar hasta la victoria completa, mientras
Europa, Hamas y la izquierda en Israel nos presionan para detener la guerra.
En el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el canciller israelí, Gideon Saar, se enfrentó a los representantes de Francia, Reino Unido y Canadá por haber anunciado que reconocerán al Estado de Palestina en septiembre.
Han asesinado directamente el acuerdo sobre los rehenes y el alto el fuego. Permítanme ser claro: estos países han prolongado la guerra, aseguró.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron más órdenes de evacuación a los gazatíes, mientras abatieron al menos a 135 palestinos en las últimas 24 horas, que se suman a las más de 61 mil 100 muertes desde el inicio de la ofensiva, el 7 de octubre de 2023.
Además, a los mil 400 muertos por disparos israelíes en los puntos de distribución de ayuda ayer se sumaron 20 personas que esperaban alimentos, sobre quienes se volcó un camión cargado de azúcar, luego de que las FDI obligaron al conductor a tomar una carretera peligrosa, dijeron las autoridades de Gaza.
Asimismo, la cifra de palestinos fallecidos por desnutrición durante la ofensiva israelí aumentó a 193, con cinco nuevos decesos ayer, mientras la Oficina de ONU para Asuntos Humanitarios advirtió que el hambre podría tener un efecto duradero sobre los niños.
A medida que aumenta la malnutrición, es más probable que los niños tengan sistemas inmunitarios debilitados, lo que dificulta su desarrollo y crecimiento en un futuro lejano, señaló.
En este contexto, trascendió que las FDI emprendieron un ambicioso proyecto de espionaje que recopila y almacena grabaciones de millones de llamadas telefónicas móviles realizadas cada día por palestinos en Gaza y Cisjordania reocupada, en los servidores de la plataforma Azure de Microsoft en Europa, reveló una investigación de The Guardian.
La plataforma facilitó la preparación de ataques aéreos y operaciones militares en Gaza y Cisjordania, revelaciones que surgen cuando Microsoft es presionado por empleados e inversionistas por sus vínculos con Tel Aviv y el uso de su tecnología en la ofensiva de 22 meses en la franja. En mayo, un empleado interrumpió un discurso de su director, Satya Nadella:
¿Qué tal si muestras cómo los crímenes de guerra israelíes son impulsados por Azure?