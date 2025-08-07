▲ Raed Salem Aslyieh y su familia lloran la muerte de su hijo Ahmed, de 18 años, herido en un ataque cuatro meses atrás, cuando fallecieron otros siete parientes durante un bombardeo israelí. Foto Ap

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 20

El Cairo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una feroz resistencia, incluso del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, a su propuesta de ampliar su devastadora ofensiva y apoderarse de las partes restantes de la franja de Gaza.

Zamir advirtió que la iniciativa podría arrinconar a sus fuerzas en un conflicto prolongado, atraparlos en un territorio del cual se retiraron hace dos décadas y poner en peligro las vidas de los rehenes en poder de Hamas.

Después, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que Zamir tiene derecho a expresar su posición , y resaltó que las fuerzas armadas tendrán que seguir cualquier decisión del gobierno. El ejército las ejecutará con determinación y profesionalismo (...) hasta que se alcancen los objetivos de la guerra , subrayó.

El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, aseguró que la ofensiva en Gaza costó hasta ahora a Israel el equivalente a 87 mil 500 millones de dólares. “No es dinero para ayuda humanitaria; es para ganar la guerra (…). Si hubiéramos controlado la ayuda humanitaria a Gaza, habríamos ganado la guerra hace tiempo”, declaró Smotrich y prometió hacer todo lo posible para continuar hasta la victoria completa , mientras Europa, Hamas y la izquierda en Israel nos presionan para detener la guerra .

En el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el canciller israelí, Gideon Saar, se enfrentó a los representantes de Francia, Reino Unido y Canadá por haber anunciado que reconocerán al Estado de Palestina en septiembre. Han asesinado directamente el acuerdo sobre los rehenes y el alto el fuego. Permítanme ser claro: estos países han prolongado la guerra , aseguró.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron más órdenes de evacuación a los gazatíes, mientras abatieron al menos a 135 palestinos en las últimas 24 horas, que se suman a las más de 61 mil 100 muertes desde el inicio de la ofensiva, el 7 de octubre de 2023.