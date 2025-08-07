Gustavo Castillo

Autoridades federales detuvieron en el municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa, Tabasco, a Arturo Gómez Marín, El Vampiro, identificado como “tercero al mando en la estructura del grupo delictivo La Barredora”, informó el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Hartfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Gómez Marín, según los reportes de las autoridades federales, participaba en La Barredora bajo las órdenes del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Requena Bermúdez, El Comandante H, fundador de ese grupo delictivo y que está prófugo de la justicia; también de Ulises Pinto, El Mamado, quien fue detenido en julio pasado, y de quien la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer información de su situación jurídica a pesar de que le fue puesto a su disposición, e integraba una carpeta de investigación en su contra.