Autoridades federales detuvieron en el municipio de Centro, con cabecera en Villahermosa, Tabasco, a Arturo Gómez Marín, El Vampiro, identificado como “tercero al mando en la estructura del grupo delictivo La Barredora”, informó el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Hartfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Gómez Marín, según los reportes de las autoridades federales, participaba en La Barredora bajo las órdenes del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Requena Bermúdez, El Comandante H, fundador de ese grupo delictivo y que está prófugo de la justicia; también de Ulises Pinto, El Mamado, quien fue detenido en julio pasado, y de quien la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer información de su situación jurídica a pesar de que le fue puesto a su disposición, e integraba una carpeta de investigación en su contra.
El Vampiro fue arrestado por integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina-Armada de México (Semar), SSPC, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades locales. El detenido está vinculado con actividades de extorsión y cobro de piso; le aseguraron un arma larga, abastecida con 20 cartuchos, y
estaría vinculado con actividades de extorsión, cobro de piso y homicidios, escribió García Harfuch en su cuenta de X.
Las autoridades federales informaron que la aprehensión se realizó
en seguimiento a labores de investigación e inteligencia y así,
los agentes de seguridad identificaron a un sujeto vinculado a un grupo delictivo en la zona (...) por lo que le dieron seguimiento y lo ubicaron el municipio de Centro como su zona de movilidad.
Agregaron que el sujeto
fue asegurado cuando manipulaba un arma de fuego; se aproximaron, le marcaron el alto y le realizaron una revisión para descartar alguna conducta ilícita; pero tras la inspección le hallaron un arma de fuego larga abastecida.
El Vampiro fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación legal.