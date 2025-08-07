Jueves 7 de agosto de 2025, p. 26
En un operativo conjunto con autoridades mexiquenses, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que dirige Omar García Harfuch, desarticuló en el estado de México una célula criminal autodenominada Los Alfas, vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que se atribuyen
delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos.
En su cuenta de X, García Harfuch indicó que estas aprehensiones fueron resultado de la estrategia nacional contra la extorsión, en una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la SSPC, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad mexiquense y la policía municipal de Toluca.
“Entre los 27 detenidos está Eduardo Alberto N, El Alfa, identificado como capo del grupo delic-tivo, generador de violencia y objetivo prioritario. Durante las acciones operativas, fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas y aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo”, escribió García Harfuch.
El Alfa fue identificado como ex elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán.
El operativo se extendió a los municipios de Toluca y Zinacantepec. La primera integrante de la agrupación arrestada fue Nélida Alejandra N, pareja sentimental de El Alfa, investigada por encubrimiento por receptación (sic), portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias.
Posteriormente fueron capturados en Toluca otros cinco miembros de Los Alfas, y en un inmueble ubicado en la comunidad San Luis Mextepec del municipio de Zinacantepec aprehendieron a 18 personas más, 15 mayores de edad y tres menores. Ahí localizaron a las dos personas presuntamente secuestradas.
Además, en esa vivienda localizaron dentro de un pozo el cadáver de un hombre identificado con las iniciales JEG, reportado como desaparecido el 23 de julio anterior.
Los 24 adultos fuon ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y los menores al centro de internamiento Quinta del Bosque, en Zinacantepec.
Durante los operativos aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo y ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales.