Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 26

En un operativo conjunto con autoridades mexiquenses, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que dirige Omar García Harfuch, desarticuló en el estado de México una célula criminal autodenominada Los Alfas, vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que se atribuyen delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos .

En su cuenta de X, García Harfuch indicó que estas aprehensiones fueron resultado de la estrategia nacional contra la extorsión, en una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la SSPC, la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad mexiquense y la policía municipal de Toluca.

“Entre los 27 detenidos está Eduardo Alberto N, El Alfa, identificado como capo del grupo delic-tivo, generador de violencia y objetivo prioritario. Durante las acciones operativas, fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas y aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo”, escribió García Harfuch.

El Alfa fue identificado como ex elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán.