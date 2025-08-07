Labriegos comenzaron a reportar la presencia en sus parcelas el 31 de junio
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 26
Zacatecas, Zac., Una insólita plaga de chapulines en al menos nueve municipios del estado afecta una superficie de más de 12 mil hectáreas sembradas de frijol, maíz y calabaza, que tienen apenas unos días de crecimiento, informó el titular de la Secretaría del Campo (Secampo) estatal, Gerardo Cervantes Viramontes.
Además, dio a conocer que decenas de técnicos de la dependencia actualmente distribuyen insecticidas y dan capacitación a agricultores en los municipios de Fresnillo, Valparaíso, Jiménez del Teúl, Guadalupe, Villanueva, Jerez, Calera, Sombrerete y Morelos, para tratar de contener y erradicar a los insectos, que labriegos comenzaron a reportar en sus parcelas desde el 31 de junio pasado.
Personal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) consideró que ante la situación, demarcaciones del centro, sur y noroeste de Zacatecas enfrentan una emergencia agrícola.
En entrevista, Cervantes Viramontes precisó que la Secampo entrega a campesinos insecticida Malation, y se espera que con él, en los próximos días pueda contenerse y evitar la propagación de la plaga de chapulines, identificados como de dos especies: Brachystola mexicana y Brachystola magna, endémicas del país. Estos insectos prefieren alimentarse de plantas de frijol, aunque también consumen maíz y calabaza.
El doctor en entomología Jaime Mena Covarrubias, investigador del Centro Experimental del Inifap en el municipio de Calera, informó que el problema de las plagas de chapulines
no surgió el día de ayer, sino es parte de un proceso del desarrollo anual de estas especies, y que
ahora visibilizamos en una etapa avanzada, con su aparición.
Explicó que tras superar cinco etapas de metamorfosis bajo tierra a partir de sus huevecillos, luego del periodo de lluvias de verano continúa la fase actual, que es cuando los chapulines emergen a la superficie para comer durante unas tres semanas, y entonces comenzar su fase de apareamiento.
Jaime Mena apuntó que estos insectos al momento emigran desde tierras de uso ganadero, de donde emergen
miles y miles de chapulines, que se dirigen hacia parcelas.
Comentó que los bichos no pueden exterminarse mediante procedimientos naturales o biológicos, aunque en poblaciones de insectos menores, animales de corral o silvestres se los comen, entre ellos gallinas, guajolotes, aves silvestres, coyotes, e incluso víboras,
pero pasan dos o tres días comiendo chapulines y después de eso ya no les hacen caso, porque son miles y no se acaban.
Expuso que integran la plaga
insectos que nacieron desde junio, y va a empezar de aquí, digamos en las siguientes dos a tres semanas, el apareamiento y luego sigue la puesta huevecillos, que las hembras depositan bajo tierra, y se reinicia el ciclo anual.
Emergencia agrícola
Mena Covarrubias mencionó: “cuando un productor que tiene parcelas de frijol ve a los chapulines ahí al lado dice: ‘los tengo que acabar’, se trata de una situación de emergencia. No hay una forma de exterminarlos en esta fase de un día para otro. Y como son los chapulines más grandotes y los más tragones, también son los más difíciles de matar.
Entonces para afrontar, créeme, hay que verlo desde la ecología porque, ¿cómo eliminar la plaga? Tenemos que buscar opciones amigables con el ambiente.
El experto del Inifap admitió que en esta etapa de plaga, la única opción es la aplicación masiva de Malation, que ya se distribuye entre horticultores.