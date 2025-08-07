Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 26

Zacatecas, Zac., Una insólita plaga de chapulines en al menos nueve municipios del estado afecta una superficie de más de 12 mil hectáreas sembradas de frijol, maíz y calabaza, que tienen apenas unos días de crecimiento, informó el titular de la Secretaría del Campo (Secampo) estatal, Gerardo Cervantes Viramontes.

Además, dio a conocer que decenas de técnicos de la dependencia actualmente distribuyen insecticidas y dan capacitación a agricultores en los municipios de Fresnillo, Valparaíso, Jiménez del Teúl, Guadalupe, Villanueva, Jerez, Calera, Sombrerete y Morelos, para tratar de contener y erradicar a los insectos, que labriegos comenzaron a reportar en sus parcelas desde el 31 de junio pasado.

Personal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) consideró que ante la situación, demarcaciones del centro, sur y noroeste de Zacatecas enfrentan una emergencia agrícola.

En entrevista, Cervantes Viramontes precisó que la Secampo entrega a campesinos insecticida Malation, y se espera que con él, en los próximos días pueda contenerse y evitar la propagación de la plaga de chapulines, identificados como de dos especies: Brachystola mexicana y Brachystola magna, endémicas del país. Estos insectos prefieren alimentarse de plantas de frijol, aunque también consumen maíz y calabaza.

El doctor en entomología Jaime Mena Covarrubias, investigador del Centro Experimental del Inifap en el municipio de Calera, informó que el problema de las plagas de chapulines no surgió el día de ayer , sino es parte de un proceso del desarrollo anual de estas especies, y que ahora visibilizamos en una etapa avanzada, con su aparición .

Explicó que tras superar cinco etapas de metamorfosis bajo tierra a partir de sus huevecillos, luego del periodo de lluvias de verano continúa la fase actual, que es cuando los chapulines emergen a la superficie para comer durante unas tres semanas, y entonces comenzar su fase de apareamiento.