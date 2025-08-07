Buscan conseguir estancia legal y empleos
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 25
Tapachula, Chis., Una nueva caravana, integrada por 300 migrantes, salió ayer en la mañana de la frontera sur en busca de llegar a otras ciudades de México donde puedan conseguir empleo y continuar con sus trámites para tener una estancia legal.
La mayoría lleva meses con proce-sos para obtener sus documentos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Re-fugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración, pero les dan respuestas negativas a sus peticiones.
Nos están negando los papeles, más que todo; de la Comar nos envían a Migración y viceversa, sólo nos dicen que nos regresemos a nuestra casa dijo la hondureña Angy Madrid.
La mujer viaja con su hija de seis años, y asegura que lleva meses buscando empleo, pero no encuentra y las pocas veces que ha obtenido alguno ha sido con salarios bajos y jornadas de más de 10 horas.
Quiero llegar a Monterrey, buscar trabajo y esperar a que salgan mis papeles para estar legal añadió.
Juan Ríos, de Nicaragua, afirmó que los propios migrantes se organizaron a través de grupos de WhatsApp para salir en grupo, ante la inconformidad contra las autoridades migratorias.
Explicó que a pesar a la detención de Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, quien los acompañaría, los indocumentados decidieron emprender el camino, aunque con menos integrantes de lo esperado.
Estuviera o no él, nosotros íbamos a salir porque no queremos más injusticia, recalcó.
El sacerdote católico Heyman Vázquez Medina encabezó una oración antes de que partiera la caravana. Durante su intervención condenó los abusos a esta población por las autoridades y exigió respeto a los derechos humanos.
La mayoría de estas personas quedaron varadas en el sur de México tras el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Preocupa a colectivo arresto de García Villagrán
En este contexto, organizaciones civiles que integran el colectivo Monitoreo-Frontera Sur manifestaron su preocupación por el
patrón de criminalización contra quienes defienden y acompañan a las personas migrantes.
Lo anterior, tras la detención de Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, quien encabezaría la nueva caravana que salió ayer de Tapachula. Exigieron garantizarle el debido proceso y su integridad. Señalaron que estas acciones de criminalización son parte
del recrudecimiento de las políticas antiinmigrantes en todo el mundo