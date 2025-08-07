Ante el posible desborde de un arroyo en Jesús Carranza ganaderos trasladaron a sus animales a las zonas altas
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 24
Veracruz, Ver., Las lluvias torrenciales provocadas por la onda tropical 20 entre la madrugada y la mañana de ayer, en el sur y centro del estado, dejaron una persona muerta, inundaciones, carreteras dañadas, socavones y crecidas de ríos.
En el municipio de San Juan Evangelista, un sacerdote de la diócesis de San Andrés Tuxtla, identificado como Edgardo Camilo Antonio, falleció luego de que la camioneta en la que viajaba fue arrastrada por la corriente del arroyo La Pita.
El reporte del percance fue recibido cerca de las 3 horas, por lo que elementos de protección civil y de la policía municipal acudieron al lugar, donde lograron salvar la vida de tres acompañantes del cura. Posteriormente comenzaron las tareas de rescate de éste último, cuyo cuerpo fue hallado 10 horas después.
En la misma demarcación, la carretera que conecta la comunidad de La Lima con la de Villa Juanita se encuentra obstruida por el incremento del nivel del agua y la formación de un socavón; autoridades han comenzado a trabajar en la zona.
Debido al posible desbordamiento del río Coatzacoalcos, en la localidad de Jesús Carranza los ganaderos llevaron a sus animales a zonas altas; además, en la cabecera municipal, los escurrimientos del río Jaltepec anegaron algunas calles de los barrios Guadalupano y La Turca.
Mientras, en Sayula de Alemán, el Ejército aplica el Plan DN-III-E en su fase de auxilio a la población debido a que las inundaciones afectaron decenas de viviendas en los poblados El Juile y Almagres.
El ayuntamiento de Santiago Tuxtla realiza labores de limpieza y desazolve de los puentes del Recinto Ferial y El Palenque, pues se encuentran intransitables por la acumulación de líquido.
En la ciudad de Veracruz las precipitaciones anegaron vialidades de diversas colonias, donde algunos vehículos quedaron atrapados; también se generó un hundimiento en el fraccionamiento Río Medio 3.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal activó el Plan Tajín en el puerto jarocho para brindar apoyo a la población perjudicada por los encharcamientos y caída de árboles.
En la comunidad de Vargas, del mismo municipio, murieron electrocutados un caballo y un perro al tocar cables que estaban en contacto con el agua de las calles.
La Secretaría de Protección Civil del estado dio a conocer que la temporada de lluvias y huracanes de 2025 concluirá hasta el 30 de noviembre, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias.