Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 24

Veracruz, Ver., Las lluvias torrenciales provocadas por la onda tropical 20 entre la madrugada y la mañana de ayer, en el sur y centro del estado, dejaron una persona muerta, inundaciones, carreteras dañadas, socavones y crecidas de ríos.

En el municipio de San Juan Evangelista, un sacerdote de la diócesis de San Andrés Tuxtla, identificado como Edgardo Camilo Antonio, falleció luego de que la camioneta en la que viajaba fue arrastrada por la corriente del arroyo La Pita.

El reporte del percance fue recibido cerca de las 3 horas, por lo que elementos de protección civil y de la policía municipal acudieron al lugar, donde lograron salvar la vida de tres acompañantes del cura. Posteriormente comenzaron las tareas de rescate de éste último, cuyo cuerpo fue hallado 10 horas después.

En la misma demarcación, la carretera que conecta la comunidad de La Lima con la de Villa Juanita se encuentra obstruida por el incremento del nivel del agua y la formación de un socavón; autoridades han comenzado a trabajar en la zona.

Debido al posible desbordamiento del río Coatzacoalcos, en la localidad de Jesús Carranza los ganaderos llevaron a sus animales a zonas altas; además, en la cabecera municipal, los escurrimientos del río Jaltepec anegaron algunas calles de los barrios Guadalupano y La Turca.