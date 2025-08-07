Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9
El pianista y compositor Eddie Palmieri falleció ayer a los 88 años de edad, por un infarto, confirmaron familiares y amigos.
Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, Palmieri fue uno de los últimos sobrevivientes de la primera oleada de salseros en su ciudad natal. El músico fundó la orquesta La Perfecta en 1961, donde participaron figuras de la salsa como el cantante Ismael Quintana, el percusionista Manny Oquendo, fundador del Conjunto Libre y el trombonista Barry Rogers.
Palmieri vio nacer al fenómeno Fania en los años 70 y grabó con el sello diferentes discos, entre los que destacan The Sun of Latin Music (1974) y Unfinished Masterpiece (1975).
Varios de sus colegas, entre ellos Bobby Cruz y La India, lamentaron su fallecimiento en mensajes en redes sociales, en los que destacaron también su legado en la música latina.
En la década de 1990, Palmieri se inclinó por otra de las ramas latinas en las que brilló durante su carrera: el latin jazz. Hasta sus últimos años, mantuvo un ensamble en el que participaron músicos como Hermán Olivera, Nelson González y Johnny Rivero.
El pianista canceló en febrero pasado su presentación en el concierto Tribute To The Messiah, en el Coca Cola Music Hall, Puerto Rico, donde recibiría un homenaje.