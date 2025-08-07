▲ El pianista y compositor Eddie Palmieri. Foto tomada del Facebook del músico

De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 9

El pianista y compositor Eddie Palmieri falleció ayer a los 88 años de edad, por un infarto, confirmaron familiares y amigos.

Nacido el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York, Palmieri fue uno de los últimos sobrevivientes de la primera oleada de salseros en su ciudad natal. El músico fundó la orquesta La Perfecta en 1961, donde participaron figuras de la salsa como el cantante Ismael Quintana, el percusionista Manny Oquendo, fundador del Conjunto Libre y el trombonista Barry Rogers.

Palmieri vio nacer al fenómeno Fania en los años 70 y grabó con el sello diferentes discos, entre los que destacan The Sun of Latin Music (1974) y Unfinished Masterpiece (1975).