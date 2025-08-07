▲ La puesta en escena tendrá temporada los domingos de agosto en El Círculo Teatral. Foto cortesía de la Agencia Lado A

Jueves 7 de agosto de 2025

Jugar con personajes míticos de la tragedia griega para contextualizar problemáticas contemporáneas es el eje dramatúrgico en el cual se enfoca la autora argentina Patricia Suárez.

Tal reflejo de la condición humana, fue reinterpretado por la dramaturga en el monólogo La maldecida, el cual es interpretado por Claudia Frías y tendrá temporada los domingos de agosto en El Círculo Teatral.

Víctor Carpinteiro, director de la puesta en escena, comentó que la historia cuenta la tragedia de Fedra, pero desde el punto de vista de su criada Pelegrina, quien presenció todos los hechos.

Además, la nana comparte su propia tragedia en un constante cambio; explora su mundo interior y llega provocar desde la ternura a la risa, al llanto, al dolor y la burla. Asimismo, bajo la dirección se transita por diversos géneros, como la tragedia, la comedia, el drama, el expresionismo y el realismo. Todo recrea un viaje corto, pero muy intenso por el mundo de Pelegrina.

Carpinteiro contó que la obra está inspirada en Fedra, quien se enamora de su hijastro Hipólito; la mujer siente una intensa pasión por el chico quien no le corresponde y al ser ignorada acusa al niño con su marido y le asegura que éste quiso seducirla. Entonces, Teseo mata a su hijo, pero Fedra al observar las consecuencias de sus actos se suicida. Esta es la gran tragedia .

Pero este trágico suceso de pasiones, puntualizó el director, es observado por la criada y es ella la que nos cuenta la historia. Hace un paralelismo entre la vida de esta clase alta que sucumbe a las pasiones y la vida más humilde de ella .