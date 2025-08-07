Afp

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 8

Londres. El icónico sable de luz de Darth Vader, que sirvió para cortar la mano de Luke Skywalker en el episodio de Star Wars El imperio contraataca, quedó expuesto el miércoles en Londres, antes de ser subastado en Los Ángeles a principios de septiembre.

Este santo grial , como lo califican los fanáticos de la saga, podría costarle un ojo de la cara al futuro comprador: los pronósticos hablan de hasta 3 millones de dólares.

Es simplemente una pieza asombrosa de la historia del cine , declaró a Afp Brandon Alinger, director de operaciones de la casa de subastas Propstore, durante una presentación en Londres de los lotes más importantes de la subasta.

Darth Vader manejó la espada en legendarias escenas de combate en El imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983).

David Prowse, el actor detrás de la máscara negra, y el doble de acción Bob Anderson usaban en realidad dos modelos.

Uno, sin hoja, atado al cinturón del villano, y otro, para las escenas de combate, equipado con una hoja de madera.

La que se pone a la venta es la versión utilizada para los combates, aunque desprovista de su hoja de madera, después de haber sido conservada durante 40 años por un coleccionista estadunidense.