Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 7

Si el infierno fuera una adolescente, Merlina lo tomaría como un cumplido. La hija de las trenzas oscuras y la obsesión por la muerte de la familia gótica más querida disfrutaría cualquier comparación con el inframundo. Fue justo en ese cruce entre el drama adolescente y lo sobrenatural donde Merlina encontró un éxito rotundo con su primera temporada en 2022: sumó mil millones de horas de reproducción en sólo un mes y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix.

Tres años después, está de vuelta.

Merlina (Jenna Ortega, hosca y con tono monocorde) tuvo unas vacaciones bastante productivas –¿para qué sirven si no es para cazar asesinos seriales?–, pero las clases ya comenzaron. Para su desgracia, sus heroicas acciones al salvar a sus compañeros de la maestra maniaca interpretada por Christina Ricci en la primera temporada la dejaron en la cima de la pirámide social de Nunca Más: ahora recibe montones de cartas de fanáticos y miradas dignas de un acosador. La comparación con el propio malestar de Ortega ante su repentina fama es fácil, pero certera; ojalá la actriz pudiera lidiar con sus admiradores intensos del mismo modo mórbido pero efectivo que lo hace su personaje.

En la segunda temporada, los guionistas plantean la misma pregunta que en la primera: ¿y si Nancy Drew fuera gótica? ¿Y además tuviera poderes síquicos? Esta vez, ese segundo elemento adquiere un peso más existencial, ya que las habilidades de Merlina empiezan a fallar sin explicación. Algo parecido le ocurrió, según descubrimos, a su tía y a la hermana desquiciada de Morticia, Ofelia, cuyo trágico destino se convierte en un misterio paralelo al principal: una visión de Merlina que muestra la muerte violenta de su mejor amiga, Enid (Emma Myers).

Preocupada por la posible muerte de Enid, Merlina decide apartarla mientras investiga los extraños sucesos en Nunca Más y en el hospital siquiátrico de Willow Hill, un lugar para marginados con problemas mentales. Esa decisión probablemente decepcione a los seguidores de la dupla, que esperaban verlas convertirse en pareja tras haberse acercado tanto en la primera temporada.

Chistes sarcásticos

Pero otra compañera incontrolablemente entusiasta espera entre bastidores. Interpretada por Evie Templeton, ojos saltones y apariencia de boceto viviente de Tim Burton, Agnes es una aspirante a Merlina, ansiosa por agradar y lista para ayudar. También hay un nuevo director en escena (Steve Buscemi, totalmente desaprovechado), y la salida de un ícono de los años noventa (Ricci, revelada como la villana de la primera temporada) da paso a otra figura de la época: Billie Piper, quien se incorpora como la nueva profesora de música, la señorita Capri.