▲ La presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer en Palacio Nacional a Stephen Schwarzman (izquierda), director ejecutivo y cofundador del fondo de inversiones Blackstone, que planea ampliar sus proyectos en México. Horas antes, la mandataria se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y con el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, como preparación de la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney. Foto Presidencia