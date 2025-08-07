Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 19

El flujo de remesas que ingresa a México caerá 5.8 por ciento este año, lo que supone la primera contracción en los últimos 12 años, anticipó ayer BBVA México.

Aunque esto no tendrá un afecto grave en la economía nacional, el impacto lo resentirán más los hogares de menores ingresos y las entidades federativas cuyo producto interno bruto (PIB) tiene mayor dependencia de estos envíos, anticipó la firma financiera.

Según las estimaciones de BBVA, al país ingresarán alrededor de 61 mil millones de dólares por el concepto de remesas familiares en 2025, una baja de 5.8 por ciento respecto a lo reportado el año previo.

Sería la primera caída anual desde 2013; y en porcentaje, la más profunda desde 2009, año de la crisis financiera mundial que se originó en Estados Unidos.

Las proyecciones fueron divulgadas al presentarse el Anuario de migración y remesas 2025, elaborado por BBVA México y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

No es catastrófico

Carlos Serrano, economista jefe de la institución financiera, indicó que esta disminución no tendrá por qué generar un impacto negativo en los indicadores macroeconómicos, toda vez que, al cierre del año pasado, las remesas representaron 3.6 por ciento del PIB nacional.

Estamos estimando que las remesas caerán 5.8 por ciento este año. ¿Es positivo? Desde luego que no, pero tampoco es catastrófico, porque vamos a tener 61 mil millones de dólares; ya hubiéramos querido hace cinco o seis años que se recibieran 61 mil millones de dólares , dijo el especialista en conferencia.

No obstante, planteó, las familias de menores ingresos y los estados que más dependen de este tipo de envíos serán los que tengan las mayores afectaciones.