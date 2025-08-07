A

decir del economista estadunidense Michael Hudson, en conversación con Glenn Diesen (5/7/25), Estados Unidos se ha transformado en una economía capitalista financiera que se parece más a una economía neofeudal que al tipo de economía industrial de finales del siglo XIX, lo que le otorgó poder mundial. No es sólo Trump: es la filosofía económica neoliberal que irrumpe con altas tasas de ganancia vía especulación incluyendo a Europa occidental y otros aliados.

El verdadero conflicto con China, Asia y el Sur global es por la emergencia de otros modelos económicos no basados en la especulación financiera, sino en la creación de infraestructuras públicas y un crecimiento industrial real, como hace China, y no convirtiéndose en un país rentista, como hoy es Estados Unidos. Si estás tratando de prever qué va a pasar en Estados Unidos y cuál es la alternativa para Europa, tienes que enfrentarte al hecho de que ninguno de estos países está actuando en su propio interés .

Al gobierno conservador de Narendra Modi en India, ese gran país de mil 400 millones de habitantes, considerado una potencia emergente y parte importante del BRICS+ que no habría querido confrontarse con Estados Unidos sino más bien mejorar su relación con ese país, le ha tocado tener que redefinir lo que considera su autonomía estratégica –actuar en su propio interés, como dice Hudson– frente a la imposición del gobierno de Trump de un arancel por ahora de 25 por ciento –que puede cambiar intempestivamente– y un impuesto adicional por comprarle petróleo a Rusia –lo que es una intromisión política–, a lo que el ministerio de Exteriores señaló que India tomará toda las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica (Europa Press, El Economista, 4/8/25).

Frente a la situación subordinada de Europa y su pérdida de autonomía, India busca replantear su industria energética y armamentista para empezar a colocarse en este turbulento momento de redefiniciones geopolíticas. En entrevista también con el analista noruego Glenn Diesen, el embajador indio M. K. Bhradrakuma señala cómo este gobierno y este primer ministro han ideado la doctrina de fabricar en India lo que consume, aplicando este concepto también a la industria de defensa, pues India compra una gran cantidad de tecnología militar a distintos países, pero no produce nada . (Diesen, EU amenaza a India, youtube.com, 5/8/25).