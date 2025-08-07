Jueves 7 de agosto de 2025, p. 18
Washington. El presidente Donald Trump impuso ayer un arancel adicional de 25 por ciento a los productos de India, alegando que ese país importa de forma directa o indirecta petróleo ruso, lo que se suma a un 25 por ciento ya anunciado. Además dio a conocer un gravamen de alrededor de 100 por ciento a semiconductores importados por Estados Unidos desde cualquier país.
Más tarde agregó que considera más aranceles a China similares a los de India por sus compras de petróleo ruso.
Según el decreto, la nueva tarifa a India se empezará a aplicar dentro de tres semanas y la previa de 25 por ciento debe entrar en vigor hoy.
El objetivo de la medida es reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania, que el decreto califica de
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Después de China, India es el principal comprador de petróleo ruso. En 2024 representó cerca de 36 por ciento de las importaciones indias de petróleo, frente a aproximadamente 2 por ciento antes de la guerra, según datos del Ministerio de Comercio indio.
India calificó de
injustos, injustificados e irrazonables los aranceles adicionales de 25 por ciento y señaló que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores indio, Randhir Jaiswal, tachó el anuncio de
extremadamente desafortunado.
La tarifa de 50 por ciento a algunos productos indios significa uno de los más altos que enfrenta cualquiera de los socios comerciales de Estados Unidos. Se esperan afectaciones a sectores exportadores claves como el textil, el calzado y las piedras preciosas y joyas.
En tanto, el anuncio de la imposición del arancel de 100 por ciento a semiconductores se da el mismo día que se conoció que Apple aumentará su inversión en Estados Unidos en 100 mil millones de dólares, lo que eleva el total a 600 mil millones en cuatro años.