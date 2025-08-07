Reuters, Afp y Xinhua

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 18

Washington. El presidente Donald Trump impuso ayer un arancel adicional de 25 por ciento a los productos de India, alegando que ese país importa de forma directa o indirecta petróleo ruso, lo que se suma a un 25 por ciento ya anunciado. Además dio a conocer un gravamen de alrededor de 100 por ciento a semiconductores importados por Estados Unidos desde cualquier país.

Más tarde agregó que considera más aranceles a China similares a los de India por sus compras de petróleo ruso.

Según el decreto, la nueva tarifa a India se empezará a aplicar dentro de tres semanas y la previa de 25 por ciento debe entrar en vigor hoy.

El objetivo de la medida es reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania, que el decreto califica de amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos .

Después de China, India es el principal comprador de petróleo ruso. En 2024 representó cerca de 36 por ciento de las importaciones indias de petróleo, frente a aproximadamente 2 por ciento antes de la guerra, según datos del Ministerio de Comercio indio.