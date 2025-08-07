Jueves 7 de agosto de 2025, p. 18
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que su país no aplicará aranceles recíprocos en represalia a Estados Unidos, para no agravar la situación, e indicó que no pretende conversar con Donald Trump, porque cree que el mandatario estadunidense no está dispuesto al diálogo y
yo no me voy a humillar.
Las declaraciones del presidente de la mayor economía de América Latina se dieron el día en que entró en vigor el incremento de 10 a 50 por ciento de las tarifas aduaneras que Trump impuso a Brasil, en el contexto de una disputa política entre los dos países vinculada a una investigación contra Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño de derecha.
Lula aseveró que hablará con los líderes de China e India para discutir una respuesta conjunta del BRICS a los aranceles de Estados Unidos y adelantó sus planes para crear una nueva política nacional que trate los minerales estratégicos como tema de
soberanía nacional.
Estados Unidos otorgó un plazo adicional a los productos cargados en barcos antes del 7 de agosto y que lleguen a ese país antes del 5 de octubre. Además, excluyó de los nuevos gravámenes productos como jugo de naranja, energía, aeronaves civiles y sus componentes, fertilizantes, metales preciosos, pasta de celulosa o el arrabio, entre otros, pero incluyó el café y la carne. De acuerdo con el gobierno brasileño, 36 por ciento de las exportaciones a Estados Unidos se verán afectadas por los impuestos suplementarios.
El presidente brasileño añadió que su gobierno no renunciará a mantener conversaciones a nivel de gabinete. Indicó que sus ministros tienen dificultades para entablar diálogo con sus homólogos estadunidenses, por lo que su gobierno está centrado en medidas internas para amortiguar el golpe económico de los aranceles. Su gobierno presentó el miércoles ante la Organización Mundial del Comercio una petición de consultas con Estados Unidos en relación con los aranceles de 50 por ciento.
Lula describió las relaciones entre Estados Unidos y Brasil en su punto más bajo en 200 años después de que Trump vinculó el nuevo arancel a su demanda de poner fin al procesamiento de Bolsonaro, quien es juzgado por conspirar para revocar las elecciones de 2022. Agregó que Bolsonaro debería enfrentar otro juicio por provocar la intervención de Trump y calificó al ex presidente de
traidor a la patria.
Destacó que Brasil preside ahora el BRICS y quiere discutir con sus aliados por qué Trump ataca el multilateralismo. Detalló que planea llamar el jueves al primer ministro indio, Narendra Modi, y al presidente de China, Xi Jinping, y a otros líderes posteriormente.