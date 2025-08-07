Reuters y Afp

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 18

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que su país no aplicará aranceles recíprocos en represalia a Estados Unidos, para no agravar la situación, e indicó que no pretende conversar con Donald Trump, porque cree que el mandatario estadunidense no está dispuesto al diálogo y yo no me voy a humillar .

Las declaraciones del presidente de la mayor economía de América Latina se dieron el día en que entró en vigor el incremento de 10 a 50 por ciento de las tarifas aduaneras que Trump impuso a Brasil, en el contexto de una disputa política entre los dos países vinculada a una investigación contra Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño de derecha.

Lula aseveró que hablará con los líderes de China e India para discutir una respuesta conjunta del BRICS a los aranceles de Estados Unidos y adelantó sus planes para crear una nueva política nacional que trate los minerales estratégicos como tema de soberanía nacional .

Estados Unidos otorgó un plazo adicional a los productos cargados en barcos antes del 7 de agosto y que lleguen a ese país antes del 5 de octubre. Además, excluyó de los nuevos gravámenes productos como jugo de naranja, energía, aeronaves civiles y sus componentes, fertilizantes, metales preciosos, pasta de celulosa o el arrabio, entre otros, pero incluyó el café y la carne. De acuerdo con el gobierno brasileño, 36 por ciento de las exportaciones a Estados Unidos se verán afectadas por los impuestos suplementarios.