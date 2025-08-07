Dora Villanueva

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 17

Sacar a flote a Petróleos Mexicanos (Pemex), que enfrenta vencimientos de deuda financiera de corto plazo por más de medio billón de pesos, está generando un balance negativo para las finanzas públicas.

Durante la primera mitad del año, la petrolera entregó 104 mil 444.8 millones de pesos en contribuciones públicas –derechos e impuestos–, pero vía la Secretaría de Energía (Sener) se le inyectaron 100 mil 277.9 millones de pesos de la línea presupuestal proyectada para este año.

Es decir, la contribución neta de la petrolera fue de 4 centavos por cada peso en la primera mitad del año, pero esta cifra no contempla otros apoyos fiscales y financieros para que salga a flote.

Los más recientes informes financieros de Pemex muestran que, más allá del balance entre las contribuciones que ha entregado y los apoyos que ha recibido, hasta junio la petrolera debía 89 mil 183.8 millones de pesos en impuestos diferidos y derechos por pagar en el corto y largo plazos.

César Rivera, investigador especializado en transición energética y medio ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicó que estos impuestos por pagar no son proyecciones sino adeudos firmes que la compañía que deberá entregar en algún punto.