Jueves 7 de agosto de 2025, p. 17
El plan presentado el martes por el gobierno federal para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) es positivo y da
oxígeno a la empresa, consideró ayer BBVA México.
La reciente emisión de notas precapitalizadas “es un primer paso que va a dar oxígeno a Pemex, por lo menos en el corto plazo, y le ayudará a enfrentar los vencimientos de este año y el que viene. Eso lo vemos positivo.
En general,
nos parece positivo que el gobierno federal esté dando apoyo a Pemex y certidumbre a los tenedores de los bonos. Debemos analizar con más detalle lo anunciado, dijo Carlos Serrano, economista jefe de la institución financiera.
Consideró que también hacen falta
algunos cambios en el modelo de negocio. Las medidas anunciadas
alivianan la situación de vencimientos de Pemex en el corto plazo, pero aumentar la producción petrolera requiere
cambios estructurales que todavía no se anuncian, pero estaremos analizando.