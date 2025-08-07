Alejandro Alegría

Jueves 7 de agosto de 2025

El Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo busca avanzar en la autosuficiencia en gasolinas y diésel, sino también aumentar la rentabilidad del Sistema Nacional de Refinación (SNR), área que sí es negocio para la empresa estatal.

El documento presentado por la petrolera indica que para alcanzar la autosuficiencia financiera de los procesos industriales es necesario incrementar la rentabilidad, mejorar sus operaciones, así como hacerlas confiables y seguras.

La primera meta consiste en fortalecer las finanzas de Pemex mediante la reducción de costos e importaciones y con una distribución de petrolíferos más eficiente.

La mejora de los procesos industriales incide directamente en el aumento de la producción de gasolinas y diésel, así como en la reducción del combustóleo en el SNR. El tercer objetivo es mantener la continuidad operativa, es decir, reducir los paros no programados y reducir el número de incidentes industriales.

La empresa pública subraya que para esto es clave la inversión en la infraestructura existente, lo que además garantizará que el país cuente con gasolinas y diésel suficientes para cubrir la demanda.

El programa indica que con iniciativas que se pondrán en marcha durante 2025-2030, el procesamiento de las siete refinerías del SNR más la de Deer Park, en Texas, pasará de un millón 297 mil barriles diarios este año a un millón 683 mil para 2035, pues esta estrategia está pensada para una década.

La refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco, destaca porque se estima que en 2028 logrará producir en promedio 320 mil barriles diarios.

Estas instalaciones, que costaron 20 mil 958 millones de dólares, deberán producir 150 mil barriles diarios de combustibles en 2026, 240 mil en 2027 y el siguiente año 300 mil.

Deer Park será otra de las refinerías que generen más petrolíferos, pues elaborará en promedio entre 291 mil y 300 mil barriles diarios a lo largo de una década. Mientras, Salina Cruz, en Oaxaca, refinará más de 250 mil barriles diarios.