United suspende vuelos por falla en sistema
Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 16

Pasajeros en todo Estados Unidos, desde Chicago, Denver, Newark y Houston hasta San Francisco, padecieron anoche la suspensión de vuelos después de una falla de sistema que obligó a detener las operaciones de la compañía en los principales aeropuertos. En redes sociales, los afectados se quejaron de que esperaron hasta más de dos horas después del apagón. Hacia las 20 horas, tiempo del centro de México, United Airlines dio a conocer en su sitio web que ya había resuelto los problemas tecnológicos y que su equipo trabajaba para restablecer por completo las operaciones, aunque persistirían los retrasos. La nota completa se puede leer en http://bit.ly/456XvUz.

