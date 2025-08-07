Alejandro Alegría

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 16

El acero, el aluminio y el cobre se convirtieron en el segundo trimestre del año en algunas de las mercancías más robadas en las carreteras del país, sólo detrás de los alimentos, de acuerdo con datos de la empresa Overhaul.

La firma de logística comentó que entre abril y junio un tercio de los atracos en las carreteras de México se cometieron para robar alimentos y bebidas, mientras una décima parte fueron productos de construcción e industriales, incluidos los metales mencionados. Detrás, con 7 por ciento, se encuentran productos misceláneos.

Luis Enrique Villatoro, director de Inteligencia de Overhaul, destacó en conferencia que los metales mencionados no sólo enfrentan los aranceles impuestos por Estados Unidos, sino también el asedio de los grupos criminales.