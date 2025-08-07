Jueves 7 de agosto de 2025, p. 16
El acero, el aluminio y el cobre se convirtieron en el segundo trimestre del año en algunas de las mercancías más robadas en las carreteras del país, sólo detrás de los alimentos, de acuerdo con datos de la empresa Overhaul.
La firma de logística comentó que entre abril y junio un tercio de los atracos en las carreteras de México se cometieron para robar alimentos y bebidas, mientras una décima parte fueron productos de construcción e industriales, incluidos los metales mencionados. Detrás, con 7 por ciento, se encuentran productos misceláneos.
Luis Enrique Villatoro, director de Inteligencia de Overhaul, destacó en conferencia que los metales mencionados no sólo enfrentan los aranceles impuestos por Estados Unidos, sino también el asedio de los grupos criminales.
Overhaul comparó la distribución de los robos por tipo de producto en los segundos trimestres de 2024 y 2025 e identificó que los incrementos más significativos correspondieron a alimentos y bebidas, metales y productos de cuidado personal.
La categoría de metales aumentó tres puntos porcentuales, detalló.
Asimismo, detectó que 60 por ciento de los robo de metales se cometieron en tres estados: Puebla, con 27 por ciento; Guanajuato, 20, y San Luis Potosí, 13 por ciento. La carretera más riesgosa para los transportistas de estas mercancías fue la México-Saltillo (57D), donde se cometieron 22 por ciento de los robos.
Ocho de cada 10 atracos a camiones cargados de metales se perpetraron entre miércoles y viernes y 40 por ciento entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana.
En cuanto al modo de operación de los asaltantes, 53 por ciento de los delitos se perpetraron cuando las unidades de carga estaban en movimiento y 47 por ciento al hacer alguna parada.