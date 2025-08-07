Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 16

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadunidense bloqueó las cuentas de cuatro personas a las que vinculó con el cártel del Noreste, entre ellas un rapero con 3.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabélico o Comando Exclusivo, a quien se acusa de ser socio y fachada de la organización delictiva.

El Tesoro detalló que realizar transacciones con estos sujetos podría derivar en sanciones para los bancos extranjeros que las faciliten. En junio, la misma autoridad acusó a tres instituciones mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) de ser facilitadoras de lavado de dinero de los cárteles de la droga por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares.

El bloqueo de bienes y activos a las personas señaladas por el Tesoro –según los lineamientos para frenar el tráfico de drogas y el financiamiento al terrorismo en Estados Unidos– también se aplica a Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del cártel; Antonio Romero Sánchez (Cucho) y Francisco Daniel Esqueda Nieto (Franky Esqueda).

En el caso de Ricardo Hernández Medrano, el Tesoro afirma que sus conciertos y otros eventos se utilizan para blanquear dinero del cártel del Noreste, y 50 por ciento de sus regalías provenientes de las plataformas de transmisión de música va directamente al grupo delictivo.