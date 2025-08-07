▲ El ciclista mexicano Isaac del Toro (al frente a la izquierda)finalizó en el lugar 37 de la segunda etapa en la Vuelta a Burgos, con lo que se mantiene a 21 segundos del líder, ubicándose en el puesto 28 de la clasificación general. El de Ensenada quedó fuera del top 10 en un carrera donde el italiano Matteo Moschetti se impuso tras un cierre de fotografía ante Matteo Malucelly y el colombiano Juan Sebastian Moreno, quien terminó tercero. Pese a no ocupar los primeros lugares, Del Toro cerró la ruta sin incidentes, luego de su aparatosa caída en la primera fase del periplo. Los próximos tres días enfrentará a la montaña, donde podría escalar peldaños. Foto @uae_teams_emirates