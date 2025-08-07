Reuters y Ap

El Abierto de Estados Unidos anunció que este año se repartirán 90 millones de dólares en premios, la mayor bolsa en la historia del tenis y 20 por ciento más que en 2024, cuando la compensación total fue de 75 millones.

Los mejores jugadores de la ATP y la WTA pidieron una distribución más equitativa de los ingresos en los cuatro Grand Slams de esta temporada, ya que los que están en la cima pueden beneficiarse de un aumento de los premios en metálico, mientras los jugadores de menor nivel a menudo enfrentan dificultades.

Novak Djokovic, Coco Gauff, así como Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, reinantes campeones del certamen, estuvieron entre los 20 tenistas que firmaron una carta enviada a los jefes de los cuatro grandes en marzo, donde solicitaron más dinero en premios y una mayor participación en decisiones que impactan directamente .

Ahora, los ganadores de las categorías individuales masculino y femenino obtendrán 5 millo-nes de dólares cada uno, frente a 3.6 del año anterior. La duración de las competencias en singles del Abierto de Estados Unidos se amplió a 15 días, debido al au-ge de público, y se extenderá del 24 de agosto al 7 de septiembre.