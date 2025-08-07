Jueves 7 de agosto de 2025, p. a12
El Abierto de Estados Unidos anunció que este año se repartirán 90 millones de dólares en premios, la mayor bolsa en la historia del tenis y 20 por ciento más que en 2024, cuando la compensación total fue de 75 millones.
Los mejores jugadores de la ATP y la WTA pidieron una distribución más equitativa de los ingresos en los cuatro Grand Slams de esta temporada, ya que los que están en la cima pueden beneficiarse de un aumento de los premios en metálico, mientras los jugadores de menor nivel a menudo enfrentan dificultades.
Novak Djokovic, Coco Gauff, así como Aryna Sabalenka y Jannik Sinner, reinantes campeones del certamen, estuvieron entre los 20 tenistas que firmaron una carta enviada a los jefes de los cuatro grandes en marzo, donde solicitaron más dinero en premios y una mayor participación en
decisiones que impactan directamente.
Ahora, los ganadores de las categorías individuales masculino y femenino obtendrán 5 millo-nes de dólares cada uno, frente a 3.6 del año anterior. La duración de las competencias en singles del Abierto de Estados Unidos se amplió a 15 días, debido al au-ge de público, y se extenderá del 24 de agosto al 7 de septiembre.
Este año se introduce un nuevo formato en los dobles mixtos, que contará con la presencia de muchos tenistas de renombre, ya que se disputará durante dos días en la semana anterior al comienzo de la competición principal en Flushing Meadows. La asistencia al Abierto de Estados Unidos superó por primera vez el millón de aficionados en 2024.
En Wimbledon, que terminó el mes pasado, el dinero del premio aumentó alrededor de siete por ciento a aproximadamente 73 millones de dólares cuando el All England Club anunció sus pagos a los jugadores. Los campeones de individuales recibieron cerca de 4 millones cada uno.
Los premios del torneo estadunidense 2025 incluyen indi-viduales, dobles y clasificación. El anuncio llega después de que la Asociación de Tenis de los Estados Unidos dijo en mayo que su estadio principal, el Arthur Ashe, sería renovado como parte de un proyecto de 800 millones. Fue promocionado como la
mayor inversión en la historia del torneo.