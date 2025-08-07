Debutará en duelos entre Marlins y Bravos
Jueves 7 de agosto de 2025, p. a12
Nueva York. Las Grandes Ligas del Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés) anunciaron ayer que Jen Pawol será la primera ampáyer en un parti-do de temporada regular en sus más de 100 años de historia.
La originaria de Nueva Jersey, jueza en ligas menores desde 2016, formará parte del equipo arbitral en la serie de tres partidos entre los Marlins y los Bravos que se disputará en Atlanta entre el sábado y el domingo.
El beisbol ha hecho un gran trabajo al ser completamente inclusivo, dijo el mánager de los Dodgers Dave Roberts.
Estaré atento. Es bueno para el deporte.
Con 48 años de edad, Pawol trabajó en los juegos de entrenamiento de primavera de 2024 y este año.
La decisión de la MLB llega 28 años después de que se rompiera la barrera de género para los árbitros en la NBA, 10 de que se disolviera en la NFL y tres de que la Copa Mundial de futbol masculino empleara a una árbitra. La NHL aún no tiene mujeres en el hielo.
En 2024, Pawol se convirtió en la primera mujer en arbitrar partidos de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas desde Ria Cortesio en 2007. Cortesio pasó nueve años en las ligas menores, incluyendo los últimos cinco en la Liga Sur Doble-A, y fue liberada tras la temporada 2007.
La habíamos visto mucho en los entrenamientos de primavera, indicó Trea Turner, estrella de los Filis de Filadelfia.
No sé mucho de ella ni de estadísticas ni nada parecido, pero si está haciendo un gran trabajo, me encanta ver la oportunidad y me alegro. Hablé un poco con ella en los entrenamientos de primavera y parece una gran persona; le deseo todo lo mejor.
Pawol fue jugadora de softbol y futbol del equipo estatal de Nueva Jersey durante tres temporadas en cada deporte en la escuela secundaria West Milford. Asistió a la Universidad de Hofstra con una beca de softbol, fue seleccionada tres veces para el equipo ideal de la conferencia y formó parte del equipo nacional femenino de beisbol de Estados Unidos en 2001.
Pawol obtuvo una maestría y vivía en el área de Binghamton, Nueva York, donde cursaba la certificación en Elmira College mientras seguía jugando en el sitio.
No estaba realmente satisfecha, afirmó el año pasado.
Tras competir en softbol de la NCAA de 2010 a 2016, asistió a un campamento de pruebas para árbitros de la MLB en 2015, fue invitada a la Academia de Entrenamiento de Árbitros en Vero Beach, Florida, y le ofrecieron un puesto en la Liga de la Costa del Golfo en 2016.
Violet Palmer se convirtió en la primera árbitra de la NBA al dirigir el partido de Dallas contra Vancouver el 31 de octubre de 1997 y Sarah Thomas fue la primera en la NFL al actuar como jueza de línea en el duelo entre Kansas City contra Houston el 13 de septiembre de 2015.
Stéphanie Frappart, de Francia, hizo lo propio al arbitrar un partido de la Copa Mundial masculina al dirigir la victoria de Alemania por 4-2 en la fase de grupos sobre Costa Rica el 1º de diciembre de 2022. Rebecca Walsh se convirtió en la primera en arbitrar en la Liga Premier inglesa en el triunfo del Burnley por 2-0 contra el Fulham el 23 de diciembre de 2023.
La MLB cuenta con 76 ampáyers de tiempo completo y utiliza árbitros suplentes para cubrir vacantes por lesiones y vacaciones.