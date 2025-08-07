▲ Originaria de Nueva Jersey y con 48 años de edad, Pawol trabajó en juegos de entrenamiento de esta temporada. Foto Ap

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. a12

Nueva York. Las Grandes Ligas del Beisbol (MLB, por sus siglas en inglés) anunciaron ayer que Jen Pawol será la primera ampáyer en un parti-do de temporada regular en sus más de 100 años de historia.

La originaria de Nueva Jersey, jueza en ligas menores desde 2016, formará parte del equipo arbitral en la serie de tres partidos entre los Marlins y los Bravos que se disputará en Atlanta entre el sábado y el domingo.

El beisbol ha hecho un gran trabajo al ser completamente inclusivo , dijo el mánager de los Dodgers Dave Roberts. Estaré atento. Es bueno para el deporte .

Con 48 años de edad, Pawol trabajó en los juegos de entrenamiento de primavera de 2024 y este año.

La decisión de la MLB llega 28 años después de que se rompiera la barrera de género para los árbitros en la NBA, 10 de que se disolviera en la NFL y tres de que la Copa Mundial de futbol masculino empleara a una árbitra. La NHL aún no tiene mujeres en el hielo.

En 2024, Pawol se convirtió en la primera mujer en arbitrar partidos de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas desde Ria Cortesio en 2007. Cortesio pasó nueve años en las ligas menores, incluyendo los últimos cinco en la Liga Sur Doble-A, y fue liberada tras la temporada 2007.