Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. a11

El técnico de Rayados de Monterrey, el español Domenec Torrent, pidió reflexionar sobre el nuevo formato de la Leagues Cup, pues aseguró que los clubes que ya no se juegan nada en la tercera y última fecha de la fase inicial, como es el caso de su equipo actualmente, sólo pierden el tiempo y desaprovechan la oportunidad de seguir preparándose para el torneo de la Liga Mx.

A diferencia de las ediciones anteriores del certamen binacional, donde todos los equipos de la Major League Soccer (MLS) participaban, en la Leagues Cup 2025 sólo compitieron 18 de los 29 clubes del campeonato estadunidense, y 18 del torneo mexicano. Durante la primera fase, cada equipo juega tres partidos contra rivales de la liga opuesta. Los cuatro planteles de cada liga que acumulen más puntos en dichos encuentros avanzarán a cuartos de final, mientras los otros 14 quedarán eliminados.

En el caso de Rayados, perdieron su primer encuentro ante Cincinnati, mientras en el segundo, tras un empate 1-1, ganaron en tanda de penales ante el New York Red Bulls, con lo que se llevaron el punto extra para llegar a dos unidades, por lo que, pese a llevarse el triunfo en su último duelo, ya no tienen aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.