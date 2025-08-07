reflexionarsobre la Leagues Cup
Jueves 7 de agosto de 2025, p. a11
El técnico de Rayados de Monterrey, el español Domenec Torrent, pidió
reflexionar sobre el nuevo formato de la Leagues Cup, pues aseguró que los clubes que ya no se juegan nada en la tercera y última fecha de la fase inicial, como es el caso de su equipo actualmente, sólo pierden el tiempo y desaprovechan la oportunidad de seguir preparándose para el torneo de la Liga Mx.
A diferencia de las ediciones anteriores del certamen binacional, donde todos los equipos de la Major League Soccer (MLS) participaban, en la Leagues Cup 2025 sólo compitieron 18 de los 29 clubes del campeonato estadunidense, y 18 del torneo mexicano. Durante la primera fase, cada equipo juega tres partidos contra rivales de la liga opuesta. Los cuatro planteles de cada liga que acumulen más puntos en dichos encuentros avanzarán a cuartos de final, mientras los otros 14 quedarán eliminados.
En el caso de Rayados, perdieron su primer encuentro ante Cincinnati, mientras en el segundo, tras un empate 1-1, ganaron en tanda de penales ante el New York Red Bulls, con lo que se llevaron el punto extra para llegar a dos unidades, por lo que, pese a llevarse el triunfo en su último duelo, ya no tienen aspiraciones de clasificar a la siguiente fase.
La línea es tan delgada, lo pudimos hacer mejor y mañana qué pasa, no sólo nosotros, América, muchos equipos importantes, Chivas, nos han quitado tiempo de entrenamiento, no hemos podido practicar bien, y no es excusa, es una realidad, el partido que nos importa realmente es ante León (de la jornada 4 del torneo Apertura 2025), mañana habrá cambios (en las alineaciones), casi todos los equipos harán lo mismo, venimos a la competición sabiendo que las cosas son así, pero tenemos que reflexionar si es la mejor mane-ra de ir a un torneo con este formato, declaró en videoconferencia antes de su partido de hoy ante Charlotte FC, su último compromiso dentro de la Leagues Cup 2025.
Asimismo, el estratega comparó a este certamen con el pasado Mundial de Clubes, e indicó que en éste último había
más motivación.
“Es evidente, pasa en la cabeza de todos cuando enfrentas a equipos poderosos, son formatos de competición diferentes. En el Mundial de Clubes sabías que les quitabas puntos a los rivales, allá jugábamos todos de visita, las dificultades de entrenar las teníamos todos, aquí no.
Mis jugadores compitieron bien, quieren ganar hasta en los entrenamientos, se enojan cuando no lo hacen, y hay una cosa imperceptible en el ser humano, ¿cuántos periodistas mexicanos hay aquí? Con esto contesto todo, no está la motivación, comentó.
Finalmente, el entrenador reconoció que Rayados pudo haber hecho un mejor papel en la presente Leagues Cup.
No logramos el objetivo de clasificar, lo podíamos hacer mejor, cuando se gana se disfruta y cuando se pierde se aprende. No me sorprende de los equipos estadunidenses, no siempre se puede ganar y en el desconocimiento de la MLS llegas aquí y crees que vas a llevarte todo. Nuestra intención era triunfar, claro que sí, para el próximo año ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, concluyó.