▲ El reciente fichaje del Inter Miami, el argentino Rodrigo de Paul (izquierda), se estrenó ayer al marcar el primer tanto del equipo estadunidense. El defensa español del conjunto auriazul Rubén Duarte nada pudo hacer para evitar la anotación ayer en el Chase Stadium, en Florida. Foto @InterMiamiFC

Jueves 7 de agosto de 2025, p. a11

Pumas dejó escapar el boleto a cuartos de final de la Leagues Cup 2025 y quedó eliminado del certamen tras caer 3-1 ante el Inter Miami, que no contó con su estrella, el argentino Lionel Messi, en el duelo de la tercera y última fecha de la fase inicial, disputado ayer en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

Con este resultado, el conjunto auriazul, que a su vez se presentó sin su flamante refuerzo, el sancionado arquero costarricense Keylor Navas, se quedó con cinco puntos y sin la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, mientras el equi-po de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, acumuló ocho unidades y se convirtió en el segundo club en conseguir su clasificación, después del Toluca, vigente campeón de la Liga Mx.

El cuadro felino, dirigido por Efraín Juárez, ilusionó a sus aficionados al minuto 34, cuando tomó ventaja en el marcador gracias a un gol de Jorge Ruvalcaba, quien, tras una gran asistencia del ecuatoriano Pedro Vite, soltó un derechazo desde el centro de área para vencer al portero Rocco Ríos Novo y poner el 1-0 en la pizarra.

Ante la ausencia de Messi, quien para este duelo causó baja por una lesión muscular, pero que observó el partido desde un palco del estadio, el uruguayo Luis Suárez tomó las riendas del equipo y contribu-yó con el primer gol de las Garzas. En la recta final del primer tiempo, al 45, el Pistolero envió un pase al centro al nuevo fichaje del Inter, el argentino Rodrigo de Paul, quien con un sutil remate invadió el arco auriazul, protegido por el guardameta suplente Miguel Paul, para emparejar los cartones 1-1 y anotar su primer tanto con la casaca rosa.