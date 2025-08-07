Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. a10

Durante el encuentro que sostuvo con clavadistas e integrantes del equipo de nado sincronizado que tuvieron una participación histórica en el reciente Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó su gran desempeño, el cual los convirtió en un símbolo, una referencia para muchos jóvenes en México.

Tras considerar que sostuvieron una muy bonita plática en la que hablaron de diversos temas, entre ellos, la forma en que se les puede apoyar más a ellos y a sus entrenadores, Sheinbaum afirmó que la reciente participación en el Mundial fue en la que México ha obtenido más preseas en la historia de estos deportes.

Esto habla del muy buen trabajo que hace Rommel (Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), no sólo de apoyo económico, sino de procurar que vayan a más competencias, que haya más fogueo en el alto rendimiento.