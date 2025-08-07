Jueves 7 de agosto de 2025, p. a10
Durante el encuentro que sostuvo con clavadistas e integrantes del equipo de nado sincronizado que tuvieron una participación histórica en el reciente Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó su gran desempeño, el cual los convirtió
en un símbolo, una referencia para muchos jóvenes en México.
Tras considerar que sostuvieron una
muy bonita plática en la que hablaron de diversos temas, entre ellos, la forma en que se les puede apoyar más a ellos y a sus entrenadores, Sheinbaum afirmó que la reciente participación en el Mundial fue en la que México ha obtenido más preseas en la historia de estos deportes.
Esto habla del muy buen trabajo que hace Rommel (Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), no sólo de apoyo económico, sino de procurar que vayan a más competencias, que haya más fogueo en el alto rendimiento.
La Presidenta explicó que en la reunión les habló de la importancia de representar a México en las competencias internacionales,
nuestro gran país, que cada vez que estén en un trampolín sientan su grandeza en su corazón; fue una plática muy bonita por lo que ahora significan para la juventud mexicana.
En el encuentro con los deportistas, entre ellos el clavadista, Osmar Olvera, la mandataria les planteó la posibilidad de que, en sus tiempos libres, en acuerdo con sus entrenadores, puedan acudir a las escuelas de ni-vel primaria y secundaria para dar pláticas a los jóvenes sobre su experiencia como deportistas.
En el Mundial de Singapur, la delegación nacional logró ocho medallas, lo que superó su mejor actuación conseguida en Fukuoka 2023, cuando obtuvieron siete metales. Olvera fue la figura con cuatro preseas: una de oro y tres platas.
Por otra parte, la titular del Ejecutivo condenó los ataques que ha recibido la árbitra Katia Itzel García luego de su desempeño en el juego de la Leagues Cup entre Cincinnati y Monterrey que se saldó con la derrota del equipo regiomontano. Tras calificar de extraordinaria su trayectoria por abrirse paso en un entorno varonil, puntualizó que siempre hay polémica en torno a los arbitrajes, se les puede cuestionar a los silbantes, pero
de ahí, a una crítica por ser mujer, en eso sí estamos totalmente en contra