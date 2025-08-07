▲ En la gráfica que aparece en redes sociales se ve el auto con el número del tricolor y las siglas del ICE. Foto @DHSgov

Arlington. El piloto de IndyCar Patricio Pato O’Ward, así como ejecutivos del serial de automóviles reacciona-ron sorprendidos por una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que promociona planes para un centro de detención de migrantes en Indiana denominado Speedway Slammer (Prisión de máxima velocidad), que incluye un auto con el mismo número del único piloto mexicano en el campeonato.

La propaganda ya generó críticas en el estado, empezando por su llamativo apodo Speedway Slammer, que hace alusión a la tradición por las carreras de autos en Indiana.

Tomó a mucha gente por sorpresa. Definitivamente me tomó por sorpresa , dijo O’Ward ayer. Estoy sorprendido por las coincidencias de eso y por lo que significa. No creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente .

La publicación del martes incluía una imagen de un vehículo estilo IndyCar con el número 5, el mismo del vehículo Arrow-McLaren que conduce Pato en el campeona-to, con las siglas ICE impresas varias veces de manera similar a como aparecen los patrocinios. Parecía ser una imagen generada por computadora, con el auto en una pista y un edificio similar a una prisión en el fondo.

La utilización de un auto y la alusión al serial no son gratuitas. Indiana alberga el mítico circuito de Indianápolis Motor Speedway, precisamente donde IndyCar tiene su sede.

Rechazan cualquier nexo

No estábamos al tanto de los planes para incorporar nuestra imagen como parte del anuncio de ayer , indicó IndyCar en un comunicado difundido el miércoles. Consistente con nuestro enfoque hacia la política pública y los asuntos políticos, estamos comunicando nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no sea utilizada en el futuro en relación con este asunto .