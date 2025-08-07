A todos nos tomó por sorpresa, afirma el piloto mexicano
Difundió sin autorización una publicación en la que se ve un auto con el número 5, el mismo que utiliza el regiomontano en el serial de carreras
Jueves 7 de agosto de 2025, p. a10
Arlington. El piloto de IndyCar Patricio Pato O’Ward, así como ejecutivos del serial de automóviles reacciona-ron sorprendidos por una publicación en redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que promociona planes para un centro de detención de migrantes en Indiana denominado Speedway Slammer (Prisión de máxima velocidad), que incluye un auto con el mismo número del único piloto mexicano en el campeonato.
La propaganda ya generó críticas en el estado, empezando por su llamativo apodo Speedway Slammer, que hace alusión a la tradición por las carreras de autos en Indiana.
Tomó a mucha gente por sorpresa. Definitivamente me tomó por sorpresa, dijo O’Ward ayer.
Estoy sorprendido por las coincidencias de eso y por lo que significa. No creo que haya hecho sentir orgullosa a mucha gente.
La publicación del martes incluía una imagen de un vehículo estilo IndyCar con el número 5, el mismo del vehículo Arrow-McLaren que conduce Pato en el campeona-to, con las siglas
ICE impresas varias veces de manera similar a como aparecen los patrocinios. Parecía ser una imagen generada por computadora, con el auto en una pista y un edificio similar a una prisión en el fondo.
La utilización de un auto y la alusión al serial no son gratuitas. Indiana alberga el mítico circuito de Indianápolis Motor Speedway, precisamente donde IndyCar tiene su sede.
Rechazan cualquier nexo
No estábamos al tanto de los planes para incorporar nuestra imagen como parte del anuncio de ayer, indicó IndyCar en un comunicado difundido el miércoles.
Consistente con nuestro enfoque hacia la política pública y los asuntos políticos, estamos comunicando nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no sea utilizada en el futuro en relación con este asunto.
O’Ward indicó que no vio la publicación hasta que un amigo le envió un mensaje de texto al respecto.
No he leído mucho sobre eso, porque no creo que quiera hacerlo.
El mexicano, segundo en la clasificación de pilotos de IndyCar esta temporada y con dos victorias, se encontraba en Texas para promover la primera edición del Gran Premio de Arlington el próximo año. Además de que su nombre suena como candidato a ocupar un asiento en la Fórmula 1, donde ha sido piloto de pruebas.
Esa carrera se llevará a cabo el 15 de marzo en un circuito callejero de 4.3 kilómetros (2.7 millas) que rodea los estadios de los Vaqueros de Dallas de la NFL y de los Rangers de Texas de la MLB. O’Ward realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del juego de los Rangers contra los Yanquis de Nueva York.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, utilizó el nombre de Speedway Slammer al anunciar la nueva asociación con el estado de Indiana para expandir el espacio de detención con mil camas. Sin embargo, el acuerdo no involucra una nueva construcción.
“Si estás en Estados Unidos ilegalmente podrías encontrarte en el Speedway Slammer de Indiana”, señaló Noem, comparándolo con la controvertida instalación de los Everglades de Florida. Añadió que la nueva alianza
ayudará a expulsar a lo peor de lo peor de nuestro país.
“Esta designación fue desarrollada y dada a conocer de manera independiente por la agencia federal, sin la participación del pueblo ni aviso previo sobre el uso del nombre Speedway”, aclararon funcionarios de la localidad de unos 14 mil habitantes.
Nuestro enfoque principal sigue siendo el bienestar de nuestros residentes, negocios y visitantes.
El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, aseguró que él no fue quien le puso el nombre a la instalación.
El gobierno federal ya ha señalado a Indiana como un estado clave para su agenda en materia migratoria.