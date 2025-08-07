▲ Esculturas monumentales en madera –juntas por primera vez desde 1996– pertenecientes a la serie Abesti gogorra, de Eduardo Chillida. Foto Europa Press

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 4

Madrid. El Museo de Arte de San Diego (SDMA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos inauguró la exposición Eduardo Chillida: Convergence, una muestra que celebra la trayectoria de Eduardo Chillida. Se trata de la más extensa –más de 85 piezas– expuesta en Estados Unidos en casi 50 años y que podrá verse hasta el 8 de febrero de 2026.

La exposición permite ver de nuevo juntas –por primera vez desde 1996– las esculturas monumentales en madera de la serie Abesti gogorra, que forman parte de las colecciones permanentes del Museo de Bellas Artes de Houston y el Instituto de Arte de Chicago.

Además, profundiza en la serie Peine del Viento mediante esculturas y dibujos, así como una experiencia de realidad virtual que permite a los visitantes trasladarse hasta la costa de San Sebastián y sentir el paisaje sonoro de olas y viento que cortan el conjunto de esculturas que conforman Peine del Viento XV.

Por otro lado, pone de relieve su legado, abarca la carrera del artista y presenta una variedad de materiales, como hierro forjado, roble, alabastro y arcilla, usados por el creador.

La pinacoteca incluye icónicas esculturas a gran escala y delicadas obras sobre papel que están profundamente conectadas con el paisaje y las tradiciones del País Vasco.

La obra de Eduardo Chillida es un testimonio de la relación armoniosa entre la humanidad, la materia y el espacio. Estamos encantados de traer esta extraordinaria exposición a San Diego, ofreciendo a nuestra comunidad la oportunidad de experimentar la profunda belleza y filosofía que encierran las creaciones de Chillida , afirmó la directora ejecutiva y consejera delegada del SDMA, Roxana Velásquez.

La muestra reúne piezas procedentes de las colecciones de los museos de Arte de San Diego, de Bellas Artes de Houston y Solomon R. Guggenheim, así como el Instituto de Arte de Chicago, entre otras instituciones. Además, la exposición cuenta con el apoyo de Chillida Leku, la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, la Sucesión Chillida y Hauser & Wirth.

El SDMA ha organizado actividades paralelas en torno a la exposición, que incluyen una fiesta de apertura y una conferencia inaugural en el auditorio James S. Copley del museo estadunidense con la participación de Mikel Chillida y Rachel Jans, curadora asociada de arte moderno y contemporáneo del museo, así como un programa educativo que se desarrollará a lo largo de la exposición con un espacio participativo con materiales utilizados por el artista.