▲ La obra, escrita y dirigida por José Alberto Gallardo, aunque íntima, hace una comparación entre las dictaduras de Argentina y Bulgaria durante la guerra fría. Foto cortesía de la producción

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 3

El migrante no sólo abandona su tierra, sino que pierde una parte de sí mismo, advierte Rosa María Bianchi quien, junto con Dobrina Cristeva, encarna en Retorno Sofía Rosario una historia que desnuda esa fractura íntima.

La singularidad de esta pieza teatral radica en que fue construida desde las experiencias personales de ese par de actrices: la primera, una argentina que llegó a México por voluntad propia; la segunda, una búlgara traída al país por su madre huyendo del régimen comunista.

Es una propuesta escénica en la que se explora la experiencia migratoria por medio de los recuerdos de esas intérpretes, resume José Alberto Gallardo, autor y director del montaje, que tras su estreno en mayo de 2023 en el Teatro Santa Catarina será presentado en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque desde hoy y hasta el 7 de septiembre.

Todo empezó con una inquietud de Dobrina por dar cuenta de su migración. Después, se invitó a Rosa María, quien también tiene una experiencia migratoria hacia México; curiosamente, ambas lo hacen más o menos en la misma época, hace unos 40 años .

El proyecto surgió en la pandemia de covid-19 con una serie de ejercicios para rescatar las memorias veladas de ambas actrices. El creador escénico les hizo una serie de entrevistas enfocadas sobre todo en recuperar a aquellos seres que formaron parte de su vida y con quienes les gustaría rencontrarse.

Es decir, personas con las que quedó alguna pregunta pendiente o algo por reconciliar. Aparecieron muchas, y poco a poco armamos una estructura bajo la idea de que en el ejercicio de recuperar la memoria siempre van quedando huecos, siempre hay zonas que están veladas u oscurecidas , agrega en entrevista.

La propia obra se escribió así. Tiene sus momentos de ruptura: aquellos en los que las protagonistas olvidan qué sigue y pareciera que están ensayando o que abandonaran el montaje, lo que lo hace no sólo dinámico, sino también divertido.

De acuerdo con Gallardo, el planteamiento central está encaminado al rencuentro de Dobrina Cristeva y Rosa María Bianchi con esa personas que formaron parte de sus vidas y que además ya han muerto. El único lugar posible para rencontrarse es el teatro .

Ajuste de cuentas con uno mismo

Para Bianchi, encarnar su pasado ha sido desgarrador: “Uno llega a sentir mucha nostalgia por algunas personas y se pregunta: ‘¿por qué no me acerqué más o no hice más por acercarme? Duele, porque es enfrentarse al que fuiste en cierto momento. De alguna manera, es un ajuste de cuentas con uno mismo”.