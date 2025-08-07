▲ Obra de Octavio Moctezuma, inspirada en los agachados de José Clemente Orozco, y que se relaciona con la invitación que le hizo Vlady para pintar en el coro del recinto del Antiguo Oratorio deSan Felipe Neri. Foto cortesía del artista

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 2

El conjunto muralístico de Vladimir Kibalchich Rusakov, mejor conocido como Vlady, en el Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, comprende un fragmento cuya autoría es de Octavio Moctezuma (Ciudad de México, 1957), quien conoció al artista ruso/mexicano por conducto de Patricia Volkow y se convirtió en su asistente hasta 1981. Lo ayudó, básicamente, en el muro de la entrada donde pintó una serie de libros y el retrato de su padre, Víctor Serge . También lo veía casi a diario por las tardes en su casa estudio de la calle de Ferrocarril del Valle .

La relación se interrumpió cuando Moctezuma vivió un año fuera de la Ciudad de México. Al regresar en 1982, Vlady lo invitó a pintar en el coro del recinto del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri. Fue de los últimos trabajos allí realizados porque el artista estaba por entregar el conjunto.

Para esto Moctezuma escogió el tema del agachado , muy de José Clemente Orozco. En Pintura en disidencia, exposición antológica de Moctezuma montada en el Centro Vlady, hay un cuadro relacionado con aquel fragmento, nada más que ahora son dos agachados . La muestra incluye medio centenar de obras, entre pintura, grabado, dibujo y cuadernos.

Vlady empezó a pintar el conjunto La revolución y los elementos en 1972. Moctezuma se quedó fascinado al conocer y convivir con los murales. “Era una persona que hablaba todo el tiempo, obviamente sobre pintura, aunque también de política y de lo que leía. Fue quien me introdujo a las lecturas de la disidencia soviética, en especial Alexander Zinoviev. La exhibición comienza con un cuadro relacionado con Trípico trotskiano –que se encuentra en el Museo de Arte Moderno–, de Vlady. Se llama El disidente (1981), y termina con otra pieza hecha especialmente para la ocasión relacionada con otro texto de Zinoviev, Radiante porvenir. “Hace años leí la novela Cumbres abismales.

“Una parte de la exhibición consta de piezas que, de una manera u otra, hablan de una cierta disidencia, tanto de la pintura como de la política. Una, de nombre Los insaciables, se basa en el libro Insaciabilidad, de Stanislaw Witkiewicz, autor polaco también muy crítico del sistema en su momento. Vlady me interesó por esa literatura subterránea, de autores críticos de la era soviética, no sólo rusos, sino de los países que estaban alrededor de este eje”.