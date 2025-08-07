Denuncian violencia durante desalojos en la Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 29
Vecinos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc que padecen desalojos participaron en el foro Diálogos territoriales para la construcción de una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, en el que denunciaron el despojo de viviendas en colonias como Condesa, Roma, Juárez, Hipódromo Condesa, Doctores, Escandón y San Miguel Chapultepec.
Márgara Cervantes, residente a la que despojaron de su departamento, señaló:
rentar cuartos inhabitables y llamarlos lofts es especular con el derecho a la vivienda; la gentrificación nos va a acabar desplazando de manera forzada.
Los quejosos demandaron la regulación del mercado inmobiliario, límites a los precios de rentas, controlar las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb y la creación de una defensoría que proteja a arrendatarios y arrendadores.
Personas como Albina Téllez, integrante de la comunidad mazahua, dijo que ellos e integrantes de la población otomí han sido víctimas de despojos con violencia.
De manera legal el actuario debe presentar el documento para desalojar el inmueble.
Los participantes exigieron políticas de vivienda que incluyan la construcción y mejoramiento habitacional, así como la planeación urbana con una inversión pública y privada eficaz.