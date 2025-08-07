Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 29

Vecinos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc que padecen desalojos participaron en el foro Diálogos territoriales para la construcción de una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, en el que denunciaron el despojo de viviendas en colonias como Condesa, Roma, Juárez, Hipódromo Condesa, Doctores, Escandón y San Miguel Chapultepec.

Márgara Cervantes, residente a la que despojaron de su departamento, señaló: rentar cuartos inhabitables y llamarlos lofts es especular con el derecho a la vivienda; la gentrificación nos va a acabar desplazando de manera forzada .

Los quejosos demandaron la regulación del mercado inmobiliario, límites a los precios de rentas, controlar las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb y la creación de una defensoría que proteja a arrendatarios y arrendadores.