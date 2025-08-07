Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 29

Autoridades capitalinas identificaron el cuerpo hallado en el Canal Nacional la tarde del martes: se trata de Paola Moreno, joven reportada desaparecida el sábado pasado.

Los restos fueron entregados a los familiares tras concluir la necropsia de ley, en la que se estableció que una congestión visceral generalizada fue la causa del deceso, según fuentes ministeriales.

Los parientes acudieron al Instituto de Ciencias Forenses para el reconocimiento del cuerpo con el fin de que los servicios funerarios la llevaran a su velación.

Se sabe que Paola fue vista por última vez el sábado anterior, un día después de su cumpleaños, cuando avisó a sus familiares que se reuniría con una amiga y varios sujetos en la zona de Taxqueña.