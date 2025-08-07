Capital
Cuerpo hallado en Canal Nacional es de Paola Moreno, ausente desde el sábado
Cuerpo hallado en Canal Nacional es de Paola Moreno, ausente desde el sábado
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de agosto de 2025, p. 29

Autoridades capitalinas identificaron el cuerpo hallado en el Canal Nacional la tarde del martes: se trata de Paola Moreno, joven reportada desaparecida el sábado pasado.

Los restos fueron entregados a los familiares tras concluir la necropsia de ley, en la que se estableció que una congestión visceral generalizada fue la causa del deceso, según fuentes ministeriales.

Los parientes acudieron al Instituto de Ciencias Forenses para el reconocimiento del cuerpo con el fin de que los servicios funerarios la llevaran a su velación.

Se sabe que Paola fue vista por última vez el sábado anterior, un día después de su cumpleaños, cuando avisó a sus familiares que se reuniría con una amiga y varios sujetos en la zona de Taxqueña.

Ese día la joven dejó de contestar su teléfono móvil y después los familiares comenzaron a recibir mensajes de extorsión, que ya son analizados por la policía.

La información consultada también refiere que de la desaparición tomó conocimiento el Grupo Especializado de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General de Justicia; sin embargo, no se logró emitir la ficha de búsqueda.

Tras el hallazgo, la dependencia abrió una carpeta de investigación por feminicidio y se indaga a la amiga con la que presuntamente se iba a encontrar.

