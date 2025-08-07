Alonso Urrutia, Arturo Sánchez y Alejandro Cruz

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 29

Con una inversión de mil 700 millones de pesos, el gobierno federal comenzó las obras de reconstrucción de los dos puentes vehiculares Alameda Oriente –que conectan al municipio de Nezahualcóyotl con la alcaldía Venustiano Carranza–, con la demolición del que va hacia la demarcación capitalina sobre el Periférico Oriente.

En un acto encabezado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la mandataria del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se destacó que ambas estructuras resultaron dañadas por el sismo de 2017, motivo por el cual uno fue cerrado a la circulación y el otro opera con restricciones, lo que afecta a miles de personas que lo utilizan a diario, pues el único abierto se usaba para ambos sentidos.

Dicha obra forma parte del plan integral para el oriente de la entidad mexiquense, anunciado hace unas semanas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e incluye más de 120 obras, como la construcción y rehabilitación de 20 puentes, mejoramiento del transporte público y creación de senderos seguros, entre otras, en beneficio de 10 municipios que colindan con la capital.