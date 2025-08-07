Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de agosto de 2025, p. 28

Durante el mes pasado la Ciudad de México registró 619 mil 993 nuevos empleos formales, lo que significa un incremento de 17.89 por ciento en la generación y formalización de fuentes laborales respecto a junio, informó la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

El aumento se generó por el comienzo de la prueba piloto para incorporar a los empleados de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos datos indican que la capital alcanzó 4 millones 59 mil 315 personas con plaza formal.

La titular de la dependencia, Inés González Nicolás, explicó que el aumento corresponde en gran parte a la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, que establece que a partir de julio de este año las empresas digitales tienen la obligación de inscribir ante el IMSS a las personas trabajadoras que prestan su servicio en las aplicaciones .