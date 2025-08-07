Jueves 7 de agosto de 2025, p. 28
Durante el mes pasado la Ciudad de México registró 619 mil 993 nuevos empleos formales, lo que significa un incremento de 17.89 por ciento en la generación y formalización de fuentes laborales respecto a junio, informó la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
El aumento se generó por el comienzo de la prueba piloto para incorporar a los empleados de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos datos indican que la capital alcanzó 4 millones 59 mil 315 personas con plaza formal.
La titular de la dependencia, Inés González Nicolás, explicó que el aumento
corresponde en gran parte a la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, que establece que a partir de julio de este año las empresas digitales tienen la obligación de inscribir ante el IMSS a las personas trabajadoras que prestan su servicio en las aplicaciones.
La funcionaria expresó:
son excelentes noticias para el empleo en el país y en la ciudad de México, sobre todo para el reconocimiento de las personas trabajadoras y de sus derechos laborales, entre ellos el de la seguridad social. Tenemos grandes expectativas de que los trabajadores de plataformas y las empresas cumplan con lo que establecen los lineamientos, por lo que desde la dependencia se otorga asesoría y acompañamiento gratuito a quien lo requiera.
Más empleos formales
En un comunicado, la Secretaría de Trabajo local desglosó que de acuerdo con el análisis del IMSS, en el incremento de puestos de trabajo formal por sector económico en julio de 2025 destaca que en la capital los mayores aumentos se concentraron en los sectores de transporte y comunicaciones, con 377 mil 305 personas, seguido de servicios para empresas, personas y el hogar, con 220 mil 880, lo que representa 96.48 por ciento del aumento en los puestos laborales registrados en la seguridad social.
A escala nacional, las cifras indican que en julio se sumaron un millón 291 mil 365 puestos de trabajo ante el IMSS.
Hace unas semanas, González Nicolás señaló que el principal desafío es abatir la informalidad en la capital tras señalar que 45 por ciento de la población económicamente activa está ocupada en ese sector.