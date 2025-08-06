De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 15

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) ha permitido reducir 30 por ciento la tasa de fecundidad en menores en los pasados 10 años, sostuvo ayer la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Luego de reunirse con el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), detalló que desde 2018 esa tasa disminuyó 21 por ciento entre niñas con menos de 15 años.

Al presentar la tercera fase para dar continuidad a las acciones en esta materia, la funcionaria recalcó en redes sociales que seguiremos trabajando para que niñas y adolescentes se desarrollen plenamente y ejerzan su proyecto de vida con dignidad y bienestar