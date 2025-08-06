Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 14

Profesores del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que participaron en el concurso de oposición abierto (COA) para obtener plazas como docentes de tiempo completo en diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) acusaron parcialidad en la asignación de estos cargos y violación a las reglas del concurso.

Entrevistados por separado, cuatro profesores que compitieron por una plaza en diferentes licenciaturas que se imparten en esta facultad coinciden en que casualmente los ganadores son afines al grupo de la coordinación de las carreras para las que concursaron.

Esta situación, aseveraron, demuestra que no están evaluando las habilidades y conocimientos, sino los vínculos internos.

Datos del portal de transparencia de la universidad nacional indican que en el primer semestre de 2025, 194 maestros obtuvieron una plaza como profesores titulares o técnicos académicos por medio de estos concursos.

No obstante, el profesor Mario Zaragoza Ramírez, quien lleva un lustro de docente en el sistema de jóvenes académicos y 15 años de profesor de asignatura en la materia de Teorías de la Comunicación para la licenciatura de ciencias de la comunicación, explicó que, en su caso, el comité dictaminador sólo estuvo conformado por tres personas, cuando tendrían que ser cinco.