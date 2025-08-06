De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 12

El gobierno federal expropió con decretos presidenciales los terrenos de dos ejidos en Tabasco y Campeche para las obras del Tren Maya, cuyo monto de indemnización total es de 121 mil 113 pesos.

Publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación, el primer decreto señaló que se expropió por causa de utilidad pública la superficie de 00-12-79 hectáreas del ejido Crisóforo Chiñas, en el municipio de Tenosique, Tabasco. Precisó que se notificó al comisariado y los afectados en febrero pasado y el monto total de indemnización es de 34 mil 662 pesos.