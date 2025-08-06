▲ Una jueza ordenó la liberación de Israel Vallarta el 1º de agosto, por la falta de evidencias que respaldaran los cargos de secuestro. Foto Ap

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 12

Pachuca, Hgo., El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que se reunirá con Israel Zaragoza Rico, subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia (C5i) del estado, para pedirle que haga frente a los señalamientos que hizo en su contra Israel Vallarta Cisneros, quien lo acusó de ser uno de los que fraguaron, junto con Genaro García Luna, el telemontaje en el que fue responsabilizado de secuestro y por lo que pasó 20 años en la cárcel sin ser sentenciado.

Vamos a platicar con él; creo que podría tener más tiempo para atender su caso , comentó el mandatario morenista ante la pregunta de los reporteros sobre si mantendrá en el cargo a Zaragoza Rico. Sin embargo, no aclaró si será cesado del puesto, se pedirá su renuncia o se le otorgará un permiso.

Menchaca Salazar puntualizó que la acusación de Vallarta contra Zaragoza Rico es un asunto personal entre ellos que no involucra a su administración.