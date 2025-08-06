enfrentaracusaciones de Israel Vallarta
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 12
Pachuca, Hgo., El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que se reunirá con Israel Zaragoza Rico, subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia (C5i) del estado, para pedirle que haga frente a los señalamientos que hizo en su contra Israel Vallarta Cisneros, quien lo acusó de ser uno de los que fraguaron, junto con Genaro García Luna, el telemontaje en el que fue responsabilizado de secuestro y por lo que pasó 20 años en la cárcel sin ser sentenciado.
Vamos a platicar con él; creo que podría tener más tiempo para atender su caso, comentó el mandatario morenista ante la pregunta de los reporteros sobre si mantendrá en el cargo a Zaragoza Rico. Sin embargo, no aclaró si será cesado del puesto, se pedirá su renuncia o se le otorgará un permiso.
Menchaca Salazar puntualizó que la acusación de Vallarta contra Zaragoza Rico es un asunto personal entre ellos que no involucra a su administración.
Sostuvo que él no puede comentar si hubo telemontaje o no, porque no conoce el caso y eso lo deberá aclarar el funcionario. Agregó que en estos casos prevalece el principio de la presunción de inocencia.
El 5 de septiembre de 2022, cuando asumió la gubernatura hidalguense, Menchaca Salazar nombró al frente del C5i a Zaragoza Rico. Éste era uno de los integrantes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que el 8 de diciembre de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, participaron directamente en el montaje televisivo de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez y de Vallarta Cisneros con los cargos de secuestro.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, Zaragoza Rico encabezó la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la Policía Federal, en el periodo en que García Luna fungió como secretario de Seguridad Pública.