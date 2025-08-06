▲ John Oliver, periodista y comediante, recordó que el banco HSBC entregó cajas especiales al cártel de Sinaloa para que realizara sus depósitos. Foto Cristina Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 7

El banco HSBC enfrentó acusaciones ante la justicia de Estados Unidos por haber aprovechado vacíos legales del sistema financiero para facilitar operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas vinculadas a cárteles mexicanos, generando con ello más de 881 millones de dólares en ganancias, reveló el comediante y periodista John Oliver en su programa Last Week Tonight, transmitido por HBO.

Oliver recordó que, a principios de la década de 2010, la institución financiera con sede en Londres fue objeto de una polémica internacional por permitir que organizaciones criminales mexicanas blanquearan activos a través de sus servicios. Según el presentador, autoridades mexicanas habrían obtenido una grabación en la que un líder del narcotráfico afirmaba que HSBC era el mejor banco para lavar dinero, debido al nivel de implicación y cobertura que ofrecía.

En el programa, transmitido la semana pasada, Oliver identificó al cártel de Sinaloa como la organización involucrada en las transacciones ilegales. Ellos depositaron tanto dinero en ese banco que HSBC le diseñó cajas de dinero especiales para que entraran más fácil por las ventanillas , apuntó de manera satírica.

En fragmentos adicionales tomados de otros materiales, un ex empleado del banco explicó cómo los filtros para transferencias electrónicas son fácilmente burlados por entidades relacionadas con organizaciones criminales que se encuentran sancionadas por el gobierno federal.

Sobraban pruebas contundentes